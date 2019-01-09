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Пенсионерка пошла на похороны и заблудилась в лесу под Кобрином
Новости Беларуси. В Кобринском районе в лесу была найдена заблудившаяся пенсионерка.
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Поиски пропавшего человека были организованы в районе двух близлежащих деревень. Родственники отметили, что 83-летняя пенсионерка пошла на похороны родственника и пропала. Связи с женщиной не было.
В поисках пенсионерки участвовали сотрудники МЧС, РОВД, волонтеры. Около трех часов ночи десятого января спасатели обнаружили женщину в лесном массиве. Ее осмотрели медики – пенсионерка отказалась от госпитализации.
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Новости Беларуси. В Кобринском районе в лесу была найдена заблудившаяся пенсионерка. По информации МЧС, сообщение о необходимости оказания помощи в поисках...
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