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Уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей» рассмотрят в Минске 10 января

10.01.2019 11:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 10 января суд Центрального района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей» рассмотрят в Минске 10 января

Экс-начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома по подозрению в получении взятки задержали летом 2018 года. Тогда в КГБ – оно занималось расследованием дела – уточнили, что причиной задержания Андрея Стрижака стала организация технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Гродно с личной выгодой. Чиновник оказался замешан в целой коррупционной схеме, в которой участвовали десятки человек.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

Уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей» рассмотрят в Минске 10 января
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 10 января суд Центрального района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении одного из фигурантов «дела врачей», сообщили в программе Новости...
 
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