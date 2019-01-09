|
В гараже в Гродно из-за непотушенной сигареты два человека получили ожоги
Новости Беларуси. Вечером 9 января в гродненскую больницу с ожогами попали 40-летний житель Берестовицкого района и 39-летняя гродненчанка.
По
Гражданин и гражданка самостоятельно погасили пламя, но получили телесные повреждения, поэтому решили обратиться в медучреждение. У пациента ожоги ног 3-4 степени, у пациентки – ожоги 1-3 степени (10% тела).
Зимой 2018 года в Полоцке загорелся жилой дом, в котором находились супруги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 9 января в гродненскую больницу с ожогами попали 40-летний житель Берестовицкого района и 39-летняя гродненчанка. Фото: Гродненское...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)