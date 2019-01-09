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В гараже в Гродно из-за непотушенной сигареты два человека получили ожоги

10.01.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 9 января в гродненскую больницу с ожогами попали 40-летний житель Берестовицкого района и 39-летняя гродненчанка.  

В гараже в Гродно из-за непотушенной сигареты два человека получили ожоги
Фото: Гродненское ОУМЧС  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, перед инцидентом мужчина и женщина употребляли алкогольные напитки и курили в гараже. Во время отдыха на непотушенную сигарету попал бензин. Из-за этого вспыхнули пары, и загорелось мягкое кресло.  

В гараже в Гродно из-за непотушенной сигареты два человека получили ожоги
Фото: Гродненское ОУМЧС  

Гражданин и гражданка самостоятельно погасили пламя, но получили телесные повреждения, поэтому решили обратиться в медучреждение. У пациента ожоги ног 3-4 степени, у пациентки – ожоги 1-3 степени (10% тела).  

В гараже в Гродно из-за непотушенной сигареты два человека получили ожоги
Фото: Гродненское ОУМЧС  

Зимой 2018 года в Полоцке загорелся жилой дом, в котором находились супруги.  

Мужчина получил ожоги – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 9 января в гродненскую больницу с ожогами попали 40-летний житель Берестовицкого района и 39-летняя гродненчанка.   Фото: Гродненское...
 
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