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Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

10.01.2019 10:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Морозы в Беларуси ослабнут к выходным. А в ночь на 10 января самой холодной точкой на карте страны стал Верхнедвинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь столбики термометров опустились до отметки в –20 градусов.

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза

При таких погодных условиях на улицах крупных городов разворачиваются мобильные пункты обогрева, которые организуют волонтеры и работники Общества Красного Креста.

Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

Как обещают синоптики, в выходные на Беларусь начнет смещаться влажная воздушная масса с Балтики: ожидаются снегопады, местами с метелью. Днем значительно потеплеет. Местами будет до +2 градусов.

«Такая помощь должна быть». В Гомеле открыли пункты обогрева для наиболее уязвимых групп населения

Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Морозы в Беларуси ослабнут к выходным. А в ночь на 10 января самой холодной точкой на карте страны стал Верхнедвинск, сообщили в программе Новости...
 
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