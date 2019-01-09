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В Полоцке младшеклассник травмировал голову при катании на тюбинге
Новости Беларуси. Вечером 9 января в Полоцке младшеклассник получил травму во время катания с горки.
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В среду учащийся четвёртого класса вместе с другими детьми катался с горки неподалёку от Кургана Бессмертия. Во время очередного спуска по крутому склону мальчик врезался в дерево. В результате потребовалась помощь медиков.
За первые выходные 2019 года не менее пяти человек получили травмы, а один – погиб.
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Новости Беларуси. Вечером 9 января в Полоцке младшеклассник получил травму во время катания с горки. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, информация об...
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