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В Полоцке младшеклассник травмировал голову при катании на тюбинге

10.01.2019 10:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 9 января в Полоцке младшеклассник получил травму во время катания с горки.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, информация об инциденте поступила из центральной городской больницы, в это медучреждение с травмой головы был доставлен пострадавший.  

В среду учащийся четвёртого класса вместе с другими детьми катался с горки неподалёку от Кургана Бессмертия. Во время очередного спуска по крутому склону мальчик врезался в дерево. В результате потребовалась помощь медиков.  

За первые выходные 2019 года не менее пяти человек получили травмы, а один – погиб. 

Причиной случившегося является неосторожное катание на тюбинге – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 9 января в Полоцке младшеклассник получил травму во время катания с горки.   Как сообщает УВД Витебского облисполкома, информация об...
 
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