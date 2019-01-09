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Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби

10.01.2019 10:15 — Разное | СТВ  
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Новости России. Российские ученые изучат внеземные камни. В Уральский федеральный университет привезли фрагменты предполагаемых метеоритов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники этого вуза нашли их во время летней экспедиции в монгольской части пустыни Гоби. Эксперты предполагают, что возраст находок может достигать 4,5 миллиардов лет!

Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби

Исследование продлится несколько месяцев – образцы распилят на части и срез изучат под микроскопом. Результаты будут известны летом – тогда находки уральских ученых зарегистрируют в международном бюллетене, а сами неземные тела придется вернуть – метеориты считаются национальным достоянием Монголии и вывезти за пределы страны их разрешили только на год и в интересах науки.

Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби

Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби
Фото. Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби
Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби
Фото. Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби
Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби
Фото. Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби

 
 
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Новости России. Российские ученые изучат внеземные камни. В Уральский федеральный университет привезли фрагменты предполагаемых метеоритов, сообщили в программе...
 
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