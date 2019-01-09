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Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр: что важно для гостей
Новости Беларуси. Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем некоторые гости готовятся воспользоваться 30-дневным безвизовым режимом в полной мере.
Они планируют остаться в Беларуси не только на время масштабных спортивных состязаний, но и продлить свой отдых в агроусадьбах на несколько недель. И это хорошая возможность, с одной стороны, еще больше продвинуть наш туристический потенциал среди иностранцев. С другой – получить дополнительный импульс к развитию отрасли.
Валерия Клицунова, председатель БОО «Отдых в деревне»:
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Сельский туризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Сегодня здесь находятся более 2 тысяч агроусадеб. К слову, наша страна вот уже несколько лет в лидерах рейтинга National Geographic Traveler Awards в категории «Агротуризм». Престижную награду мы получили в 2018 году.
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Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр: что важно для гостей
Новости Беларуси. Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем...
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