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Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр: что важно для гостей

10.01.2019 10:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем некоторые гости готовятся воспользоваться 30-дневным безвизовым режимом в полной мере.

Они планируют остаться в Беларуси не только на время масштабных спортивных состязаний, но и продлить свой отдых в агроусадьбах на несколько недель. И это хорошая возможность, с одной стороны, еще больше продвинуть наш туристический потенциал среди иностранцев. С другой – получить дополнительный импульс к развитию отрасли.

Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр: что важно для гостей

Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр: что важно для гостей

Валерия Клицунова, председатель БОО «Отдых в деревне»:
Все эти тенденции – показать белорусскую культуру, показать наши традиции, нашу вкусную еду, нашу природу – это всё в агроэкотуризме. Если каждый подумает, как он будет принимать туристов и чем будет их впечатлять, то произведет незабываемое впечатление.

Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр: что важно для гостей

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Указ № 365 предоставил ряд дополнительных преимуществ для агроусадеб по сравнению с другими субъектами хозяйствования. В частности, теперь они могут строить гостевые домики у себя на территории. Это немаловажно, потому что люди хотят тишины, покоя, отдохнуть в отдельно стоящем домике.

Сельский туризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Сегодня здесь находятся более 2 тысяч агроусадеб. К слову, наша страна вот уже несколько лет в лидерах рейтинга National Geographic Traveler Awards в категории «Агротуризм». Престижную награду мы получили в 2018 году.

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Новости Беларуси. Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем...
 
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