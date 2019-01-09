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В Германии бастуют сотрудники трёх крупных аэропортов

10.01.2019 09:37 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Сотрудники служб безопасности сразу трех крупных аэропортов Германии объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии бастуют сотрудники трёх крупных аэропортов

С более длительным ожиданием и отменой рейсов 10 января столкнутся пассажиры Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта. Только по предварительным подсчетам, из-за серьезных ограничений авиасообщения пострадают свыше 110 тысяч человек.

Сотрудники, обеспечивающие безопасность в немецких аэропортах, недовольны условиями труда. В частности, они требуют повышения зарплаты.

Следующий этап переговоров между работодателями и профсоюзом назначен на 23 января.

В Германии бастуют сотрудники трёх крупных аэропортов
 
 
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Новости Германии. Сотрудники служб безопасности сразу трех крупных аэропортов Германии объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
 
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