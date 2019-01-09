Машинку продаете? Как сотрудники Лидской ГАИ «покупали» автомобиль у нетрезвого водителя

Лидчины

Как стало известно позже, в крови у одного из выше указанных «претендентов» значение этилового спирта составило 0,15 промилле и ответственности на сей раз он избежал (что, надеемся, станет ему уроком), а состояние лидчанина с подозрением на наркотическое опьянение таковым и оказалось.

Что ж, один нетрезвый водитель за пять дней – своего рода статистический рекорд. Но, к сожалению, долго он не продержался: уже 5 января сотрудники ГАИ задержали первого в этом году рекордсмена по количеству промиллей алкоголя в организме (2,24). Это 43-летний житель областного центра, который был задержан на трассе М6 за рулем служебного МАЗа с прицепом.

А 7 января некоторые местные водители решили-таки вернуть статистические данные на круги своя и, позволив себе сесть за руль в состоянии опьянения, были задержаны инспекторами ДПС. О том, как задерживали одного из них, редакции рассказали в ГАИ.

В 12.30 в дежурную часть по тел. 102 позвонила женщина и сообщила, что на объездной дороге в районе ул. Рыбиновского водитель «Фольксвагена-Поло» не остановился на красный сигнал светофора, и указала регистрационный номер автомобиля. Он оказался транзитным. Сотрудники ГАИ связались с гражданином, который получал данные «транзиты», но бывший владелец «Фольксвагена» пояснил, что машину продал более года назад. Предположив, что автомобиль по-прежнему продается, автоинспекторы зашли на один из сайтов купли-продажи автомобилей – и да, в Лиде продается данный «Фольксваген-Поло»! Позвонив по указанному на сайте телефону, сотрудники ГАИ представились покупателями и договорились с продавцом об осмотре автомобиля. Подъезжая к оговоренному месту вместо возможных покупателей водитель «Поло» увидел патрульную машину и, развернувшись, стал уезжать. Позже он пояснил, что сделал это из-за отсутствия техосмотра транспортного средства. Однако количество промиллей алкоголя в его организме (0,46 – пусть незначительное, но превышение) наводило на мысли об ином… После задержания 46-летний лидчанин пояснил, что употребил 50 грамм сорокаградусной и 0.5 литра джин-тоника.

Напомним, в случае, когда лицо впервые привлекается к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, передачу авто пьяному либо отказ от освидетельствования, размер штрафа составляет от 50 до 100 базовых величин. При этом водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств на 3 года. За повторное в течение года нетрезвое вождение применяется специальная конфискация транспортного средства, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю (за исключением случаев угона или хищения). Вместе с тем в качестве наказания применяется лишение права управления транспортными средствами на срок до пяти лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы со штрафом до 1000 базовых величин.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102.

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