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Более 100 детей обратились в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах

10.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Более 100 несовершеннолетних обратились за зиму в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с травмами после катания на тюбингах, сообщил журналистам руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Министерства здравоохранения кандидат медицинских наук Михаил Талабаев сегодня в пресс-центре БЕЛТА
 
– Всего за декабрь и эти дни января было госпитализировано 35 детей с «тюбинговой» травмой, трое из них с тяжелой травмой. Двоих из них оперировали, одного даже дважды, — сказал Михаил Талабаев. 
 
По его словам, один пациент остается в реанимации. Руководитель центра отметил, что тюбинговая травма непредсказуема. Кто-то, получив тяжелую травму, выпишется из медучреждения через пару дней, а кто-то после аналогичной будет лечиться очень долго и останется инвалидом.
 
Как сообщил заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии кандидат наук, доцент Андрей Бабкин, за зимние каникулы в центр обратились 37 детей. Буквально несколько часов назад в отделение реанимации поступила девочка. Всего госпитализировано восемь детей. Это пациенты с тяжелыми травмами позвоночника и переломами конечностей. 
 
Медики обращают внимание, что последствия некоторых травм могут проявиться не сразу. Врачи считают, что необходимо ограничить места для катания на тюбингах. В жилых зонах горки можно посыпать песком. 

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Более 100 несовершеннолетних обратились за зиму в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с травмами после катания на тюбингах, сообщил журналистам руководитель...
 
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