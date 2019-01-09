Выбор городокчан — веселый и полезный отдых

Весело и с пользой для здоровья провести свободное время в нашем городе сегодня могут и взрослые, и дети. В Городке созданы все необходимые условия как для активного отдыха, так и для неспешных прогулок на свежем воздухе.

Найти себе занятие по душе в Городке сегодня может каждый. Для любителей зимних видов спорта в нескольких точках работает прокат спортинвентаря. Так, взять напрокат лыжи или коньки можно в Городокской ДЮСШ (здесь инвентарь выдают минимум на три часа). В наличии есть лыжи как для взрослых, так и для детей, коньки в наличии только больших размеров (от 42). Прокат лыж работает и на лыжероллерной трассе в Воробьёвых горах с 9.00 до 19.00, пользуются популярностью у ребятни и взрослых тюбинги для езды с горок. Проехать с ветерком по трассе, обкатанной профессиональными спортсменами, здесь может любой желающий. Любители фигурного катания или спорта настоящих мужчин, хоккея, которые еще не обзавелись своими личными коньками, могут взять их на прокат на ФОКе. Здесь же можно и покататься в свободное время — около гостиницы залит каток. Открыты катки и на территории ГГАТК, СШ №1 и СШ № 2 г. Городка, четыре — функционируют на селе.

В выходные и праздничные дни центром активности городокчан становится урочище Воробьёвы горы, куда идут и едут целыми семьями. Кроме проката спортинвентаря и трассы, открытой для всех желающих, сюда теперь манит и резиденция Снегурочки. Причем она привлекает в равной степени и взрослых, и детей. Облюбовали урочище и члены клуба «Вместе весело шагать» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Городокского района (на снимке). Под руководством волонтера — валеолога районной больницы — Татьяны Шустер уже более двух лет они занимаются скандинавской ходьбой.





Жизнерадостные женщины приглашают всех, кто хочет заботиться о своем здоровье и весело проводить время, присоединяться и шагать с ними вместе.

Любовь ШЛЕЙКО.