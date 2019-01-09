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Артем Милевский возвращается в брестское «Динамо»

10.01.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Нападающий Артем Милевский покидает венгерский клуб «Кишварда» и возвращается в брестское «Динамо».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62402.php

Артем Милевский возвращается в брестское «Динамо»

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«С сожалением сообщаю, что мы решили удовлетворить просьбу Милевского, который попросил отпустить его в брестское „Динамо“, где он будет играть и работать после завершения карьеры», — заявил спортивный директор клуба Аттила Ревеш.

Напомним, что Артем Милевский покинул брестское «Динамо» летом после конфликта с тогдашним главным тренером Алексеем Шпилевским. В чемпионате Венгрии Милевский провел восемь игр, забив два гола.

 
 
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Нападающий Артем Милевский покидает венгерский клуб «Кишварда» и возвращается в брестское «Динамо». Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY «С сожалением сообщаю, что мы...
 
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