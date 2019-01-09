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Юные вокалисты и танцоры выступили «В гостях у Деда Мороза»

10.01.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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4 января 2019 года в Бресте прошёл V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «В гостях у Деда Мороза» в рамках проекта «Салют Талантов». В рамках мероприятия перед зрителями выступили 130 юных артистов из Минска, Брянска, Москвы, Архангельска и других городов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62400.php

Юные вокалисты и танцоры выступили «В гостях у Деда Мороза»

Во время фестивального дня был организован новогодний прикладной мастер-класс по изготовлению новогодних открыток. Гала-концерт посетил Дедушка Мороз, чтобы поздравить всех участников с наступившим Новым годом и наградить победителя.

Творческие коллективы и педагоги приняли участие в мастер-классе режиссера-постановщика и хореографа проектов «Евровидение» и «Фабрика звезд» Сергея Епихова на тему «Компоновка хореографических стилей в одном танце».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62400.php

Юные вокалисты и танцоры выступили «В гостях у Деда Мороза»

Обладателем высшей награды Гран-При стал Детский хореографический коллектив «Дивертисмент» из Москвы. Коллектив продемонстрировал зрителям интересные постановки и высокую технику исполнения. Участница коллектива Гаврикова Дарья стала обладательницей почётного диплома «Самый артистичный участник». Постановщики номеров ансамбля - Голубева Наталья Сергеевна и Родина Анастасия Сергеевна получили почётные дипломы «Лучший балетмейстер-постановщик».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62400.php

Юные вокалисты и танцоры выступили «В гостях у Деда Мороза»

Почётный диплом «Самый юный участник» отправился к четырехлетней Зарбеевой Арине из Москвы.

Диплом «За лучший костюм» получил Образцовый ансамбль народного танца «Капельки» из Киришей, Ленинградская область.

«За оригинальные сценические решения» наградили Хореографический ансамбль «РИТМ» из Пскова, показавший артистичные номера с интересной режиссурой. Руководитель коллектива Алексеева Елена Васильевна получила приглашение на форум педагогических работников сферы культуры и искусства «Развитие», который пройдет весной 2019 года в Санкт-Петербурге.

Звание Лауреатов I степени в номинации «Вокальное творчество» получил Народный самодеятельный коллектив Театр народной и современной культуры «Поморская артель» - Архангельск.

Лауреатами I степени в номинации «Хореографическое творчество» стали:

· Танцевальный ансамбль «Санта Лючия», дуэт Донской Марии и Максимовой Ульяны, Детский хореографический коллектив «Дивертисмент» - Москва;

· Хореографический ансамбль «РИТМ» - Псков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62400.php

Юные вокалисты и танцоры выступили «В гостях у Деда Мороза»

В состав жюри фестиваля-конкурса вошли:

Воробьев Анатолий Михайлович – народный артист Республики Беларусь, хореограф-постановщик;

Епихов Сергей Николаевич – режиссер-постановщик и хореограф конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Беларусь», лучший хореограф по версии Евровидения-2006, хореограф телевизионного проекта «Фабрика звезд-7» и номеров Евровидения;

Кучур Людмила Николаевна – преподаватель Брестского музыкального колледжа, руководитель творческого объединения «Возрождение белорусских народных обрядов», хормейстер, солистка-вокалистка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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4 января 2019 года в Бресте прошёл V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «В гостях у Деда Мороза» в рамках проекта «Салют Талантов». В...
 
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