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12 января состоится открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов

10.01.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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12 января 2019 года в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (наб. Ф. Скорины, 32), пройдет открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62399.php

12 января состоится открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов

Что такое канистерапия? Это когда дети читают вслух специально обученным собакам. Кому канистерапия может помочь? Тем детям, которые не хотят читать или имеют сложности в чтении.

Во время практически поголовного «зависания» детей в телефонах, компьютерах и видеоиграх приучить ребенка к чтению бывает трудно. Иногда проблема осложняется еще и трудностями, которые испытывает сам ребенок при чтении. Помочь в этом могут собаки-терапевты. Считается, что, читая вслух собакам, у детей исчезает психологический барьер. Ребенок чувствует себя увереннее и перестает стесняться окружающих или своего звучащего голоса, или просто улучшает свои навыки чтения вслух.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62399.php

12 января состоится открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов

Организаторами проекта выступают ОДО «Брестский областной центр содействия малому бизнесу», ГУК «Брестская центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» и волонтер-кинолог Шоломицкая Светлана Вячеславовна.

 
 
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12 января 2019 года в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (наб. Ф. Скорины, 32), пройдет открытие проекта по канистерапии и показательное выступление...
 
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