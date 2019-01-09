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12 января состоится открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов
10.01.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
12 января 2019 года в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (наб. Ф. Скорины, 32), пройдет открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов.
Что такое канистерапия? Это когда дети читают вслух специально обученным собакам. Кому канистерапия может помочь? Тем детям, которые не хотят читать или имеют сложности в чтении.
Во время практически поголовного «зависания» детей в телефонах, компьютерах и видеоиграх приучить ребенка к чтению бывает трудно. Иногда проблема осложняется еще и трудностями, которые испытывает сам ребенок при чтении. Помочь в этом могут собаки-терапевты. Считается, что, читая вслух собакам, у детей исчезает психологический барьер. Ребенок чувствует себя увереннее и перестает стесняться окружающих или своего звучащего голоса, или просто улучшает свои навыки чтения вслух.
Организаторами проекта выступают ОДО «Брестский областной центр содействия малому бизнесу», ГУК «Брестская центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» и волонтер-кинолог Шоломицкая Светлана Вячеславовна.
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