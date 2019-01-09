12 января состоится открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов

12 января 2019 года в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (наб. Ф. Скорины, 32), пройдет открытие проекта по канистерапии и показательное выступление собак-терапевтов.



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Что такое канистерапия? Это когда дети читают вслух специально обученным собакам. Кому канистерапия может помочь? Тем детям, которые не хотят читать или имеют сложности в чтении.

Во время практически поголовного «зависания» детей в телефонах, компьютерах и видеоиграх приучить ребенка к чтению бывает трудно. Иногда проблема осложняется еще и трудностями, которые испытывает сам ребенок при чтении. Помочь в этом могут собаки-терапевты. Считается, что, читая вслух собакам, у детей исчезает психологический барьер. Ребенок чувствует себя увереннее и перестает стесняться окружающих или своего звучащего голоса, или просто улучшает свои навыки чтения вслух.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62399.php

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Организаторами проекта выступают ОДО «Брестский областной центр содействия малому бизнесу», ГУК «Брестская центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина» и волонтер-кинолог Шоломицкая Светлана Вячеславовна.