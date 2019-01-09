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Авиабилеты по 10 евро в Париж предлагает «Белавиа»

10.01.2019 12:21 — Разное | БДГ  
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Перечень акционных направлений Национального авиаперевозчика пополнен. Согласно ему, на билеты в Париж, Ларнаку, Калининград и Нижний Новгород установлены экспериментальные цены: 10 евро.

Об этом сообщается на сайте «Белавиа» 10 января.

Количество билетов по такой стоимости ограничено, купить их можно только на официальном онлайн-ресурсе компании до 23:59 в четверг, 10 января.

Сообщается, что слетать по данным акционным направлениям можно только с 11 января до 10 февраля 2019 года.

Купить билеты можно рейсы из Минска и в Минск, вернуть их нельзя, изменить даты вылетов и время – тоже.

В случае отказа от полета уплаченная сумма не возвращается.

 
Теги: Минск
 
 
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Перечень акционных направлений Национального авиаперевозчика пополнен. Согласно ему, на билеты в Париж, Ларнаку, Калининград и Нижний Новгород установлены...
 
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