Авиабилеты по 10 евро в Париж предлагает «Белавиа»

Перечень акционных направлений Национального авиаперевозчика пополнен. Согласно ему, на билеты в Париж, Ларнаку, Калининград и Нижний Новгород установлены экспериментальные цены: 10 евро.

Об этом сообщается на сайте «Белавиа» 10 января.

Количество билетов по такой стоимости ограничено, купить их можно только на официальном онлайн-ресурсе компании до 23:59 в четверг, 10 января.

Сообщается, что слетать по данным акционным направлениям можно только с 11 января до 10 февраля 2019 года.

Купить билеты можно рейсы из Минска и в Минск, вернуть их нельзя, изменить даты вылетов и время – тоже.

В случае отказа от полета уплаченная сумма не возвращается.