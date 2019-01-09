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Авиабилеты по 10 евро в Париж предлагает «Белавиа»
Перечень акционных направлений Национального авиаперевозчика пополнен. Согласно ему, на билеты в Париж, Ларнаку, Калининград и Нижний Новгород установлены экспериментальные цены: 10 евро.
Об этом
Количество билетов по такой стоимости ограничено, купить их можно только на официальном онлайн-ресурсе компании до 23:59 в четверг, 10 января.
Сообщается, что слетать по данным акционным направлениям можно только с 11 января до 10 февраля 2019 года.
Купить билеты можно рейсы из Минска и в Минск, вернуть их нельзя, изменить даты вылетов и время – тоже.
В случае отказа от полета уплаченная сумма не возвращается.
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Перечень акционных направлений Национального авиаперевозчика пополнен. Согласно ему, на билеты в Париж, Ларнаку, Калининград и Нижний Новгород установлены...
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