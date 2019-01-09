ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗы спасли КАМАЗ в дюнах «Дакара» и влетели в десятку в «абсолюте»

10.01.2019 10:57 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Два экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» без больших потерь прошли третий этап ралли-рейда «Дакар-2019», а на трассе вызволили из песков одного из основных конкурентов – КАМАЗ. В то же время у МАЗа Сергея Вязовича вновь возникли проблемы на трассе, которые привели к большим потерям во времени, рассказали в пресс-службе Минского автозавода.

Третий спецучасток длиной в 331 км был на пути в окруженный вулканами город Арекипа. На маршруте встречались рыхлые пески («феш-феш»), высокие дюны, каменистые русла реки и триальные связки с большими камнями. Заезд стал серьезным испытанием не только для гонщиков, но и для техники.

Благополучным, хотя и непростым оказался этап для Алексея Вишневского. Однако во время подъема на одну из песчаных горок он не смог взять дюну с первого раза, пытался сдать назад, но там оказался камазовский экипаж Айрата Мардеева. Его грузовик застрял в воронке, тщетно пытаясь из нее выбраться.

Пока вытягивали КАМАЗ, подъехал МАЗ Александра Василевского, которому и удалось «выдернуть» из песков российский экипаж. Тот в свою очередь освободил путь для боевой машины Вишневского.

«На одном подъеме позади нас в воронке застрял КАМАЗ Айрата Мардеева. Я спускался вниз, но пока мы его не вытянули, я не мог подняться в гору и выехать. На помощь пришел Александр Василевский. После того как «выдернули» Айрата, мы смогли сами подняться и выехать. В общем, было непросто», – признался Алексей Вишневский.

Александр Василевский ранее сам попал в песчаную ловушку. Выбраться из нее помог МАЗ Сергея Вязовича.

«Спецучасток был серьезный. Шли очень хорошо, даже обошли Жерара де Роя и других. Но потом попали в ловушку, откуда нас спас подъехавший Сергей Вязович. Пока мы собирались, Сергей уехал, но оказалось, что метров через пятьсот сидел МАЗ Вишневского и КАМАЗ Мардеева. Пришлось помогать экипажам. Дальше проблем у нас не было, хотя заключительный участок был тоже непростым – каменистым. Мы ехали аккуратно, чтобы сохранить колеса», – подчеркнул Александр Василевский.

Лучшее время среди белорусов показал Алексей Вишневский – 5 часов 51 минута. От победителя этапа – россиянина Андрея Каргинова – он отстал на 1 час 24 минуты. В генеральной классификации белорусский экипаж вошел в первую десятку и отстает от лидера гонки – Эдуарда Николаева – на 2 часа.

Александр Василевский финишировал 15-м, потратив на трассе 6 часов 10 минут и отстав на 1 час 44 минуты. В «абсолюте» он находится на 14-м месте, проигрывая фавориту гонки 2 часа 32 минуты.

Технические сложности возникли у МАЗа Сергея Вязовича: неловкое падение за 200 метров до финиша предыдущего этапа дало о себе знать. В итоге белорусский экипаж проехал спецучасток на 21-й позиции за 9 часов 16 минут – на 4 часа 49 минут больше победителя этапа. В общем зачете он идет 18-м с отставанием в 5 часов 30 минут.

Маршрут четвертого дня свяжет между собой два перуанских города – Арекипу и Мокегуа. Гонщикам подготовили сложный спецучасток протяженностью 405 км. Заезд станет частью марафонского этапа, то есть после финиша экипажи направятся в закрытый парк, где будут вынуждены ремонтировать автомобили самостоятельно.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» без больших потерь прошли третий этап ралли-рейда «Дакар-2019», а на трассе вызволили из песков одного из основных конкурентов –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Гродно разбил головой витрину магазина. Не смог подраться с прохожими и "наказал" витрину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика