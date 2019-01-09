МАЗы спасли КАМАЗ в дюнах «Дакара» и влетели в десятку в «абсолюте»

Два экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» без больших потерь прошли третий этап ралли-рейда «Дакар-2019», а на трассе вызволили из песков одного из основных конкурентов – КАМАЗ. В то же время у МАЗа Сергея Вязовича вновь возникли проблемы на трассе, которые привели к большим потерям во времени, рассказали в пресс-службе Минского автозавода.

Третий спецучасток длиной в 331 км был на пути в окруженный вулканами город Арекипа. На маршруте встречались рыхлые пески («феш-феш»), высокие дюны, каменистые русла реки и триальные связки с большими камнями. Заезд стал серьезным испытанием не только для гонщиков, но и для техники.

Благополучным, хотя и непростым оказался этап для Алексея Вишневского. Однако во время подъема на одну из песчаных горок он не смог взять дюну с первого раза, пытался сдать назад, но там оказался камазовский экипаж Айрата Мардеева. Его грузовик застрял в воронке, тщетно пытаясь из нее выбраться.

Пока вытягивали КАМАЗ, подъехал МАЗ Александра Василевского, которому и удалось «выдернуть» из песков российский экипаж. Тот в свою очередь освободил путь для боевой машины Вишневского.

«На одном подъеме позади нас в воронке застрял КАМАЗ Айрата Мардеева. Я спускался вниз, но пока мы его не вытянули, я не мог подняться в гору и выехать. На помощь пришел Александр Василевский. После того как «выдернули» Айрата, мы смогли сами подняться и выехать. В общем, было непросто», – признался Алексей Вишневский.

Александр Василевский ранее сам попал в песчаную ловушку. Выбраться из нее помог МАЗ Сергея Вязовича.

«Спецучасток был серьезный. Шли очень хорошо, даже обошли Жерара де Роя и других. Но потом попали в ловушку, откуда нас спас подъехавший Сергей Вязович. Пока мы собирались, Сергей уехал, но оказалось, что метров через пятьсот сидел МАЗ Вишневского и КАМАЗ Мардеева. Пришлось помогать экипажам. Дальше проблем у нас не было, хотя заключительный участок был тоже непростым – каменистым. Мы ехали аккуратно, чтобы сохранить колеса», – подчеркнул Александр Василевский.

Лучшее время среди белорусов показал Алексей Вишневский – 5 часов 51 минута. От победителя этапа – россиянина Андрея Каргинова – он отстал на 1 час 24 минуты. В генеральной классификации белорусский экипаж вошел в первую десятку и отстает от лидера гонки – Эдуарда Николаева – на 2 часа.

Александр Василевский финишировал 15-м, потратив на трассе 6 часов 10 минут и отстав на 1 час 44 минуты. В «абсолюте» он находится на 14-м месте, проигрывая фавориту гонки 2 часа 32 минуты.

Технические сложности возникли у МАЗа Сергея Вязовича: неловкое падение за 200 метров до финиша предыдущего этапа дало о себе знать. В итоге белорусский экипаж проехал спецучасток на 21-й позиции за 9 часов 16 минут – на 4 часа 49 минут больше победителя этапа. В общем зачете он идет 18-м с отставанием в 5 часов 30 минут.

Маршрут четвертого дня свяжет между собой два перуанских города – Арекипу и Мокегуа. Гонщикам подготовили сложный спецучасток протяженностью 405 км. Заезд станет частью марафонского этапа, то есть после финиша экипажи направятся в закрытый парк, где будут вынуждены ремонтировать автомобили самостоятельно.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.