«Добрая елка»: в Минске устроили инклюзивный праздник для детей с аутизмом

9 января в минском Дворце детей и молодежи состоялась «Добрая елка» с участием актеров Семейного инклюзив-театра «і». «Добрая елка» – это первое новогоднее городское мероприятие для детей с аутизмом и их родителей. Организаторами праздника стали Центр поддержки детей с аутизмом и Семейный инклюзив-театр «i».

«Добрая елка» подарила детям уникальную возможность стать героями настоящей новогодней сказки, проявить себя и свои таланты, завести новых друзей. В празднике поучаствовали студийцы Семейного инклюзив-театра «і» – как в качестве гостей, так и в качестве артистов, показав театральное представление. Поддержать их пришли родители, братья и сестры, бабушки и дедушки. Для детей на елке выступали клоуны и музыканты, и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Гостями «Доброй елки» стали и воспитанники Центра поддержки детей с аутизмом. Семейное и дружеское общение, доверительная атмосфера и веселые конкурсы помогают детям с аутизмом почувствовать себя комфортно и стать более открытыми друг к другу, уверена Ирина Киселева, художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «і».

«Миссия Семейного инклюзив-театра «і» – не только проводить вместе время, участвуя в красочных постановках, но и постоянно учиться, ведь к каждому из студийцев нужен особый подход. Инклюзия – это работа как в театре, так и с городским пространством, чтобы дети с особенностями могли чувствовать себя комфортно и уверенно в любых ситуациях. Для этого мы и организовали «Добрую елку» – многие из ребят участвуют в таком большом празднике впервые, и для них это радостный незабываемый опыт. Кроме того, «Добрая елка» – отличная возможность для детей и их родителей провести время вместе, участвуя в играх и общении с другими детьми, а это один из главных принципов обучения в Семейном инклюзив-театре «і», – отмечает Ирина Киселева.

Семейный инклюзив-театр «і» существует с 2016 года. С самого основания поддержку театру оказывает генеральный партнер – компания velcom. На театральных занятиях Семейного инклюзив-театра «і» хореографии, пластике, вокалу, актерской игре и общению друг с другом учатся разные дети; среди них – и ребята с аутизмом. У каждого из студийцев есть возможность принять участие в постановке спектакля. За это время было представлено 5 ярких театральных постановок: «Сказка волчьего леса», «Чыгунка», «Флейта-чарадзейка», «Букашкеада» и «Аднойчы ў вялізным горадзе», многие из которых были представлены не только в Минске, но и в других городах Беларуси.

В 2018 году при поддержке velcom вышел документальный фильм известного режиссера Сергея Исакова «Кто последний?», рассказывающий о работе студии. В конце года Семейный инклюзив-театр «і» организовал II Международный форум «Театр и аутизм. Вопросы и ответы», спикеры которого обсудили вопросы актуальности и эффективности театротерапии в работе с детьми с аутизмом. В конце 2018 года Семейный инклюзив-театр «і» также поучаствовал с праздничной программой в благотворительной рождественской ярмарке velcom, которая стала доброй традицией.