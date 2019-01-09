Мужская сборная Беларуси по волейболу пробилась на чемпионат Европы-2019

Мужская сборная Беларуси по волейболу завоевала путевку на чемпионат Европы-2019. В заключительном раунде отборочного тура наши игроки были сильнее сборной Норвегии – 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

Эта победа позволила занять белорусам первое место в своей отборочной группе, одержав пять побед в шести поединках.

Итоговое положение в группе «Е»:

Беларусь – 14 очков; Испания – 14; Норвегия – 8; Грузия – 0.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года. Впервые европейское первенство пройдет в четырех странах (Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах) с участием 24 национальных сборных.

Помимо белорусов и хозяев соревнований, на турнир попали команды России, Германии, Сербии, Италии, Болгарии, Чехии, Польши, Турции, Румынии, Эстонии, Словакии, Португалии, Украины, Греции, Испании, Черногории, Финляндии, Австрии и Македонии. Жеребьевка финальной стадии ЧЕ-2019 пройдет 16 января в Брюсселе.

Отметим, что мужская сборная Беларуси по волейболу всего в третий раз пробилась на чемпионат Европы. В 2013 году на континентальном форуме белорусы заняли 15-е место среди 16 команд, а в 2015 году замкнули итоговый протокол.