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Близким родственникам планируют запретить работать вместе в организациях с госдолей в 50% и больше

10.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Близким родственникам планируют запретить работать вместе в организациях с госдолей в 50% и больше

В Беларуси планируется запретить близким родственникам работать вместе в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства. Это предусмотрено законопроектом "Об изменении закона "О борьбе с коррупцией", сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов.

В начале января глава государства утвердил план подготовки законопроектов на 2019 год, в их числе поправки в закон о борьбе с коррупцией. "Планируется установить запрет на совместную работу близких родственников или свойственников в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства, его административно-территориальных единиц. Предлагается распространить последствия неуведомления о конфликте интересов не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц", - рассказал Вадим Ипатов.

Помимо антикоррупционных мер, предполагается уточнить порядок декларирования. "Будет установлен перечень доходов, не подлежащих декларированию. В их числе, например, средства, полученные от участия в бонусных программах, которые предлагают банки, субъекты торговли и сервиса. Кроме того, предлагается уточнить порядок определения стоимости произведений искусства, драгоценных металлов и камней и другого имущества, подлежащего декларированию", - пояснил директор НЦЗПИ.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

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В Беларуси планируется запретить близким родственникам работать вместе в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в...
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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