Лукашенко на совещании c правительством намерен обсудить итоги переговоров с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг проводит совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Отдельное внимание глава государства намерен уделить итогам переговоров с президентом России, которые состоялись в конце декабря прошлого года", - отметили в пресс-службе.

"Все это подлежит обсуждению, чтобы не было никаких недомолвок и, главное, чтобы у вас не оставалось каких-то сомнений по поводу решения чувствительных вопросов для нашей страны", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, предстоит обсудить в том числе вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ.

Во время совещания А.Лукашенко предложил обсудить вопросы экономического и общественно-политического развития Беларуси в 2019 году, добавив, что "год предстоит нелегкий"

"Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год, - это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. Мы умеем решать эти вопросы", - сказал президент.

Как сообщалось, А.Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в конце декабря провели две встречи 25 и 29 декабря в Москве. Основными темами встреч были ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.