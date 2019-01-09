Много лет выписываю «АиФ». Никогда раньше не писала в газету, но недавно, в №49 за 2018 год, прочитала статью «Зачем мне муж». Она меня задела, не могу молчать.

Читая статью, я поняла, что женщина с мужем живет без любви. Она просит психолога помочь, подсказать, как правильно поступить.

Нужно попросить у Бога помощи и мудрости, как в свое время просил царь Соломон, прежде чем взойти на престол. И Бог ответит.

Мы, женщины, привыкли все брать, но не отдавать. А ведь любовь не берут, а дают. Нужно окружить мужа заботой и любовью, и тогда получишь ответную любовь. 80% счастья в семейной жизни зависят от нас, жен.

Вечной любви не существует. Это только в романах красиво написано, но в жизни - суровая реальность, тем более в наше время.

Чтобы сохранить свою семью, надо очень много трудиться. Все в ваших руках.

Галина Хабибулина, Могилев