Иконы стиля по версии Vogue - литовцы Beissoul & Einius - презентуют новый альбом в Минске

Харизматичный electrofashion-дуэт Beissoul & Einius, сочетающий гипнотичную электронику и экспрессивные костюмы, выступит в Минске 3 мая. Билеты уже в продаже.

Иконы стиля по версии модных журналов Vogue и L’Officiel, литовские электронщики Beissoul & Einius возвращаются в Беларусь с уникальным шоу и презентацией нового альбома, название которого пока держат в секрете. Этот Electrofashion-дуэт, состоящий из саунд-продюсера и харизматичного вокалиста, известен своей страстью к арту и моде.

С первым же появлением в Беларуси пластика и узнаваемый вокал фронтмена Beissoul & Einius, гипнотичная электроника и экспрессивные костюмы сделали их выступления феноменом. Их хорошо знают у нас как хедлайнеров фестивалей MirumMusic и FSP. Их последний сольный концерт в Киеве назвали «новым форматом НЛО», а шоу на Sziget Festival 2018, одном из самых больших фестивалей Европы, стало для многих открытием.

У B&E сложилось множество эффектных арт-дуэтов с известными дизайнерами, художниками, фотографами, моделями и танцорами. Их EP Сhamillion вдохновил компанию FumParFum на создание аромата, а дизайнерку Elena Burenina – коллекции с одноименным названием. В концерте-показе второй собственной коллекции одежды Beissoul & Einius принял участие финалист телепроекта «Топ-модель по-украински» Реван Палюх, а в выступлении на церемонии награждения премии М.А.М.А. – экс-фронтмен Kazaky и солист балета The Great Gatsby Артур Гаспар. Ключевой частью сюжета клипа B&E на сингл Rooftop из будущего альбома стали маски арт-гения техноромантизма Bob Basset – известной в мире уникальной студии, работающей с домом моды Givenchy, киностудией Ридли Скотта, с KORN, Avril Lavigne, Сидом Вилсоном из группы Slipknot.

Когда: 3 мая, 19.00. Где: Re:Public . Сколько: от 38 рублей.

