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Иконы стиля по версии Vogue - литовцы Beissoul & Einius - презентуют новый альбом в Минске

10.01.2019 14:02 — Разное | Tut.by  
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Харизматичный electrofashion-дуэт Beissoul & Einius, сочетающий гипнотичную электронику и экспрессивные костюмы, выступит в Минске 3 мая. Билеты уже в продаже.

Иконы стиля по версии модных журналов Vogue и L’Officiel, литовские электронщики Beissoul & Einius возвращаются в Беларусь с уникальным шоу и презентацией нового альбома, название которого пока держат в секрете. Этот Electrofashion-дуэт, состоящий из саунд-продюсера и харизматичного вокалиста, известен своей страстью к арту и моде.

С первым же появлением в Беларуси пластика и узнаваемый вокал фронтмена Beissoul & Einius, гипнотичная электроника и экспрессивные костюмы сделали их выступления феноменом. Их хорошо знают у нас как хедлайнеров фестивалей MirumMusic и FSP. Их последний сольный концерт в Киеве назвали «новым форматом НЛО», а шоу на Sziget Festival 2018, одном из самых больших фестивалей Европы, стало для многих открытием.

У B&E сложилось множество эффектных арт-дуэтов с известными дизайнерами, художниками, фотографами, моделями и танцорами. Их EP Сhamillion вдохновил компанию FumParFum на создание аромата, а дизайнерку Elena Burenina – коллекции с одноименным названием. В концерте-показе второй собственной коллекции одежды Beissoul & Einius принял участие финалист телепроекта «Топ-модель по-украински» Реван Палюх, а в выступлении на церемонии награждения премии М.А.М.А. – экс-фронтмен Kazaky и солист балета The Great Gatsby Артур Гаспар. Ключевой частью сюжета клипа B&E на сингл Rooftop из будущего альбома стали маски арт-гения техноромантизма Bob Basset – известной в мире уникальной студии, работающей с домом моды Givenchy, киностудией Ридли Скотта, с KORN, Avril Lavigne, Сидом Вилсоном из группы Slipknot.

Когда: 3 мая, 19.00.

Где: .

Сколько: от 38 рублей.

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5 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на стендап-концерт Руслана Белого, который выступит 1 февраля на сцене Центрального дома офицеров. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 11 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Харизматичный electrofashion-дуэт Beissoul & Einius, сочетающий гипнотичную электронику и экспрессивные костюмы, выступит в Минске 3 мая. Билеты уже в продаже.
 
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