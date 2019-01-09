В Польше многодетные родители без стажа смогут получить пенсию

В Польше готовят изменения по пенсионному обеспечению для матерей, которые воспитали как минимум четырех детей. Планируется, что они смогут воспользоваться так называемой материнской пенсией. Об этом заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская, сообщает «Радио Польши».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новые пособия будут положены родителям, которые не имеют необходимого для получения пенсии стажа работы. «Это предложение также адресовано мамам, которые воспитали как минимум четырех детей и не имеют необходимого стажа работы, а это 20 лет, но уже достигли пенсионного возраста — 60 лет», — сказала Эльжбета Рафальская.

Министр добавила, что пособие будет предоставляться также отцам, которые воспитали как минимум четырех детей. «Материнская пенсия» будет на уровне минимальной пенсии.

В Беларуси те, кто не выработает требуемый страховой стаж, получают не трудовую, а социальную пенсию. Из проблемных вопросов с многодетными семьями — выработка страхового стажа для многодетных матерей, которые воспитывают 4 детей. Они рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку». Урегулировать проблему могут президентским указом, говорили ранее в федерации профсоюзов. «Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич. Но пока этот вопрос не решен.