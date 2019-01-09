Прошу вас опубликовать мои предложения по корректировке договора о теплоснабжении, который был разослан УП «Минсккоммунтеплосеть». Я возвращаю договор неподписанным по следующим основаниям:

1. Энергоснабжающая организация не гарантирует поддержания в кранах квартир температуры горячей воды, например, +35-40 градусов, чтобы можно было качественно помыть посуду или принять ванну. Нет даже ссылки на Постановление Совмина Беларуси от 30.05.2013 г. №724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения», которым установлен норматив температуры горячей воды +50 градусов при подаче в дом. Этот норматив зачастую не выполняется, а счетчик горячей воды в квартире включается при температуре чуть теплее поступающей в кран холодной воды. То есть мы платим за услугу, которой не получаем. Поэтому счетчик горячей воды должен включаться при температуре 35-40 градусов.

2. В договоре совершенно не упоминаются ЖЭУ, ЖЭС, РСЦ, их ответственность за своевременную постоянную подачу воды и отопления, проведение перерасчета всех уплат потребителя по его звонку, а не с бесполезными обращениями в ЖЭС и ЖЭУ о неполучении услуг по нормативам. Нет фамилий и телефонов ответственных, а от потребителя требуют номеров городского и мобильного телефонов. В п. 2.4.1 не указано, к кому обращаться.

3. В п. 3.4, абзац 2, по горячему водоснабжению (подогрев воды) слова «пропорционально объему горячей воды, рассчитанному в соответствии с действующим законодательством РБ» предлагаю заменить словами «по показанию счетчика горячей воды в конкретной квартире за истекший месяц».

А иначе зачем счетчики, если все сводится к групповому пропорциональному объему потребляемой воды? Ответственность за потери в сетях и протекания в домах нечего перекладывать на потребителя. Хватит с них и переплат за групповое пропорциональное отопление домов, когда автоматизированная система вроде работает удовлетворительно, а в конкретных квартирах (особенно угловых) мы замерзали, пока не была проведена тепловая модернизация нашего панельного дома. Ведь этот договор – типовой для всех потребителей, в том числе проживающих в панельных домах без проведенной тепловой модернизации.

Данный договор нарушает права человека, которому предлагается платить за то, чего ему никто не гарантирует. И еще пугают уплатой пени и штрафа (п. 4.2 и п. 4.3). Это не просто неуважение к людям, но и повод провести экспертизу документа, которым энергоснабжающая организация пытается узаконить многолетние недостатки в своей работе и ничего не улучшать.

Я не отказываюсь платить за отопление, холодное и горячее водоснабжение, но подписать такой договор – значит полностью согласиться со всеми многолетними недостатками в работе энергоснабжающей организации и ее посредников – ЖЭС, ЖЭУ, РСЦ, которые она пытается узаконить на неопределенный срок (п. 5.1). Кроме того, считаю, что договор по тексту должен быть откорректирован с учетом моих предложений и пожеланий других граждан, неравнодушных к состоянию дел в системе ЖКХ, которая должна постоянно совершенствоваться для оказания качественных услуг населению.

Геннадий Николаевич Бушкевич, Минск