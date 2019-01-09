Как решают житейские вопросы, с которыми люди обращаются в местные органы власти

Руководители областной и районных ветвей власти на постоянной основе проводят личные приемы граждан . Нередко люди стремятся попасть на прием к председателю облисполкома, минуя районное звено. Не всегда это оправдано, впоследствии оказывается, что решить вопрос можно и нужно было на месте. Однако есть и те, кто уже прошел все инстанции, выводы которых пытается оспорить на более высоком уровне. И такое право у людей есть.







Директор частного торгового предприятия в одном из районов области Елена Ивановна пришла на личный прием к председателю облисполкома. Она хотела приобрести изолированное помещение в здании общежития, в котором уже много лет на правах аренды располагается ее магазин. В местные органы власти она неоднократно обращалась, однако там ей не помогли. Понадобилось два года на решение этого непростого вопроса, поскольку ряд имеющихся коллизий в законодательстве не позволял разрешить ситуацию быстро.



Председателю облисполкома пришлось даже обратиться в Государственный комитет по имуществу и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, при участии которых удалось создать прецедент и разрешить вопрос. В результате арендуемое помещение было продано заявителю.









Житель Волковысского района Станислав Иванович – человек с активной жизненной позицией. Придя на прием к губернатору, он в первую очередь поблагодарил местные органы власти за решение вопросов, связанных с жизнью района. Вместе с тем обозначил и некоторые проблемные. В частности, говорил о необходимости восстановить дорогу, которая была разрушена большегрузным транспортом на подъезде к предприятию «Красносельскстройматериалы». По поручению председателя облисполкома специалисты выехали на место и посмотрели, как обстоит дело. Оказалось, Станислав Иванович был прав. В итоге частично разрушенный участок дороги был восстановлен и заасфальтирован силами предприятия «Гроднооблдорстрой».



Восстановлен участок дороги, возобновлен рейс автобуса в сельской местности, отрегулирована подача воды в агрогородке Коробчицы… Этот список можно продолжить.









Многие вопросы сегодня снимают субботние прямые телефонные линии в облисполкоме. Так, житель агрогородка Свислочь Гродненского района Ян Владимирович, позвонив на прямую линию председателя облисполкома, пожаловался на плохое качество водопроводной воды. От имени всех жителей агрогородка он просил построить станцию обезжелезивания воды. Районные службы ЖКХ изучили ситуацию на месте, провели анализ воды и сделали заключение, что ее качество действительно не соответствует норме. Оперативно был пересмотрен график промывки водопровода, однако это проблему не решило – нужна была станция обезжелезивания воды. По поручению председателя облисполкома и под его личным контролем станция была построена и введена в эксплуатацию в октябре прошлого года. Финансировали изготовление проектно-сметной документации и проведение работ районные власти.

Нередко людей волнует состояние дорог. Так, обратившись на прямую телефонную линию председателя облисполкома, житель Гродно рассказал, что на улице Асфальтной после возведения коттеджного поселка стал подтапливаться его приусадебный участок. Для решения проблемы была проложена водопропускная труба через проезжую часть.



Как правило, вопросы, с которыми обращаются люди, носят консультативный либо личный характер, очень редко проблема требует внимания чиновника высокого уровня. Большинство вопросов люди могут и должны решать самостоятельно, но в силу каких-то обстоятельств не делают этого. Возможно из-за того, что просто не знают, куда обратиться, как это сделать. Это говорит о низком уровне информированности наших граждан и, несмотря на проводимую большую разъяснительную работу, где-то – о правовой неграмотности.









Когда будет построен жилой дом или объект инфраструктуры. Как должен работать магазин в отдаленной от райцентра деревне? На эти и другие вопросы можно получить ответ в районе или даже в сельисполкоме. Стоит только обратиться туда. Руководители местных органов власти в свою очередь должны также встречаться с людьми и объяснять, как и в какие сроки будут вестись застройка новых микрорайонов, благоустройство существующих, ремонт дорог, решаться другие вопросы. Если сегодня в большинстве случаев новые микрорайоны уже обустроены всеми коммуникациями и дорогами, то в районах уже давно существующей жилой застройки есть вопросы. Конечно, не все удается сделать в одночасье, как этого хотелось бы. Но и здесь важно владеть информацией, люди должны знать, когда ждать газификацию или ремонт дороги. Если их не устраивают обещанные сроки, можно скооперироваться соседям или даже жильцам целой улицы и проложить коммуникации или дорожное покрытие, оплатив работы за свой счет. Такие примеры долевого участия граждан в благоустройстве населенных пунктов в области есть.



Во время выездных приемов в районах местные жители ставят перед руководством области вопросы, которые они могли решить на месте, и таких примеров много, однако раньше они никуда не обращались. Нередко бывает вопрос у человека возник накануне. Увидев объявление о приеме, он решает озвучить там свою проблему.









Люди должны понимать, куда бы они ни обратились, если этот вопрос должен решаться на местном уровне, он там и будет решаться, согласно компетенции этого органа власти. На это нацеливает законодательство республики. Даже если человек обратится в министерство, а по закону решением его вопроса должны заниматься в райисполкоме, туда и будет направлено его обращение.



Алгоритм работы с обращениями граждан прописан в Законе «Об обращениях граждан и юридических лиц», которым в том числе четко определен порядок обращения в местные органы власти. Но именно этот порядок люди почему-то не всегда хотят соблюдать.



К сожалению, имеют место и такие случаи, когда из-за недостаточной профессиональной подготовленности некоторых сотрудников граждане своевременно не получают квалифицированную помощь. Но все же люди должны самостоятельно решать вопросы, обратившись в соответствующие районные службы. Отдельные справки или административные решения нужно получать в службе «Одно окно», что тоже четко прописано в законодательстве, а что-то придется делать самостоятельно.









– Анализ поступивших обращений граждан показывает, что глобальных, неразрешимых вопросов нет, – отметила начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Екатерина Федосенко. – Важно, что в абсолютном большинстве случаев многие вопросы удается оперативно решать. Одновременно обращения граждан – это возможность получить ценную информацию о ситуации в том или ином регионе, о настроениях людей, что впоследствии способствует принятию верных управленческих решений.