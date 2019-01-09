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Эстафета «Пламя мира» ко ІІ Европейским играм пройдет через Гродненщину с 18 по 23 мая

10.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Международные комплексные спортивные соревнования Европейского континента пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Во время их проведения ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 6000 спортсменов и тренеров.
 
Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов.
 
 
По замыслу организаторов, в рамках II Европейских игр состоится акция, подобная олимпийской, - эстафета «Пламя мира». Факел эстафеты зажгут в Риме в штаб-квартире олимпийских комитетов, а затем доставят в Беларусь. Символический огонь в Беларуси будет гореть на протяжении 100 дней, а 21 июня во время церемонии открытия от него зажгут чашу на главной арене Игр – стадионе «Динамо».
 
Эстафета «Пламя мира» ко ІІ Европейским играм пройдет через Гродненщину с 18 по 23 мая
 
Но прежде «Пламя мира» 12 мая отправится из Бреста по всем регионам страны, чтобы как можно больше людей почувствовали себя причастными к этому масштабному международному событию. В каждой из областей Беларуси эстафета пробудет 6 дней. Участие в ней примут 450 факелоносцев – известные люди в спорте, культуре, науке, общественные деятели. Еще одной немаловажной задачей эстафеты является демонстрация достижений экономического и социального развития, туристической привлекательности регионов.
 
В Гродненской области эстафета будет проходить с 18 по 23 мая по 8 регионам – Волковысскому, Гродненскому, Кореличскому, Лидскому, Новогрудскому, Островецкому, Сморгонкому районам и Гродно
 
Эстафета «Пламя мира» ко ІІ Европейским играм пройдет через Гродненщину с 18 по 23 мая
Эстафета «Пламя мира» ко ІІ Европейским играм пройдет через Гродненщину с 18 по 23 мая
 
Планируется, что в течение этого периода «Пламя мира» побывает в наиболее узнаваемых местах области.
 
 
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Международные комплексные спортивные соревнования Европейского континента пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Во время их проведения ожидается, что в белорусскую...
 
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