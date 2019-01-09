|
Эстафета «Пламя мира» ко ІІ Европейским играм пройдет через Гродненщину с 18 по 23 мая
10.01.2019 — Разное | Заря над Неманам
Международные комплексные спортивные соревнования Европейского континента пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Во время их проведения ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 6000 спортсменов и тренеров.
Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов.
Но прежде «Пламя мира» 12 мая отправится из Бреста по всем регионам страны, чтобы как можно больше людей почувствовали себя причастными к этому масштабному международному событию. В каждой из областей Беларуси эстафета пробудет 6 дней. Участие в ней примут 450 факелоносцев – известные люди в спорте, культуре, науке, общественные деятели. Еще одной немаловажной задачей эстафеты является демонстрация достижений экономического и социального развития, туристической привлекательности регионов.
В Гродненской области эстафета будет проходить с 18 по 23 мая по 8 регионам – Волковысскому, Гродненскому, Кореличскому, Лидскому, Новогрудскому, Островецкому, Сморгонкому районам и Гродно.
Планируется, что в течение этого периода «Пламя мира» побывает в наиболее узнаваемых местах области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные комплексные спортивные соревнования Европейского континента пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Во время их проведения ожидается, что в белорусскую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)