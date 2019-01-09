Пять корпусов, 382 койки и межрегиональные отделения. Какой будет новая больница в Островце

По прогнозам экспертов, к 2025 году число жителей в Островецком районе возрастет с 24 до 42 тысяч человек. Рост численности населения, строительство Белорусской АЭС и современные требования к организации медицинской помощи потребовали пересмотра концепции развития системы здравоохранения в регионе.





Предстоящий год на Островеччине обещает быть богатым на новые объекты. Для маленьких жителей города атомщиков распахнут двери современная школа, детский сад, центр творчества детей и молодежи. Всех посетителей, от мала до велика, впервые примут спортивный комплекс и ледовая площадка. Но по праву ключевым объектом можно назвать строящуюся центральную районную больницу, открытие которой запланировано в сентябре. С ходом работ ознакомился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич во время выездного заседания коллегии профильного министерства в Островце .



– Глава государства Александр Лукашенко назвал ввод Белорусской АЭС одним из важнейших событий предстоящего года. Неотъемлемым условием нормального функционирования объекта и города атомщиков в целом является медицинская служба. В новой больнице в Островце будет развернут целый ряд межрегиональных высокотехнологичных структурных подразделений, которые обычно были уделом областного уровня. Наша задача – своевременно оснастить их всем необходимым оборудованием. Вопрос кадров будет решаться путем направления молодых специалистов, а также последипломной подготовки и подготовки медработниов на рабочих местах. Понадобятся опыт и профессионализм высококвалифицированных врачей, работу которых поначалу планируется организовать в островецкой больнице вахтовым методом. Рассматриваются различные варианты обеспечения медицинских работников жильем. Ввод больницы наряду с другими социальными объектами приблизит районный центр к званию «Здоровый город», – отметил Дмитрий Пиневич.



– В соответствии с планом социально-экономического развития Островецкого района ведется строительство стационара на 382 койки. В новой больнице будут открыты 6 специализированных кабинетов, расширена клинико-диагностическая лаборатория, сформированы 14 современных отделений, в том числе 2 межобластных (кардиологическое и диагностическое) и 7 межрайонных (травматологическое, неврологическое, педиатрическое, инфекционное, родильное, гинекологическое, переливания крови). Больница станет уникальным объектом, где современные медицинские услуги и высокотехнологичное оборудование будут доступны жителям не только Островецкого района, но и других регионов, – рассказала начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова.









На базе кардиологического отделения смогут получать помощь пациенты с инфарктами из Островецкого, Ошмянского, Сморгонского, Ивьевского районов, а также Мядельского и Вилейского районов Минской области, Поставского района Витебщины. В неврологическом отделении будет работать межрайонный ресурсный центр для проведения тромболитической терапии при инсультах у пациентов из Островецкого и Ошмянского районов. Гинекологическое отделение станет межрайонным центром оперативной гинекологии, где планируется выполнять малоинвазивные и высокотехнологичные операции. В педиатрическом часть коек отведут для межрайонного центра реабилитации детей-инвалидов. Помимо развернутого стационара, большая диагностическая база: кабинет ангиографии, рентгенография, МРТ, КТ, УЗИ, эндоскопия, функциональная диагностика.



– Сметная стоимость объекта – 143 миллиона рублей, финансирование идет из республиканского бюджета. 18 процентов от суммы будут направлены на закупку медицинского оборудования. Уже освоено более 80 миллионов рублей. Строительные работы практически завершены в первом лечебном корпусе. Готовность второго-четвертого корпусов составляет 70 процентов и выше. Запланирована закупка 273 наименования оборудования и медицинской мебели. Процедуры закупки отслеживаются ежедневно, – доложила Елена Кроткова.



После ввода в эксплуатацию больницы планируется начать реконструкцию поликлиники, которую намерены провести без дополнительного строительства. Параллельно в районном центре идет возведение центра гигиены и эпидемиологии, в работе которого особое место будет занимать радиологический контроль.



На заседании коллегии обсудили кадровый вопрос. Эксперты убеждены, что нормальное функционирование современных медучреждений невозможно без высококвалифицированных специалистов. Они будут прибывать в Островец как на постоянное место работы, так и для оказания методической помощи. Уже сейчас прорабатываются все возможные варианты обеспечения их жильем. Идет реконструкция здания детского сада под общежитие для медицинских работников. Таким же образом получит вторую жизнь здание еще одного детсада, и здесь также обустроят свой быт медработники. Кроме того, в текущем году планируется ввести в строй арендный дом для специалистов социальной сферы.



– От имени руководства области хочу поблагодарить Министерство здравоохранения за то, что не оставили регион наедине с вопросами, которые неизбежно возникают при строительстве масштабных объектов, инициировали обсуждение в рамках выездного заседания коллегии. В Островце будем встречаться в разных форматах на постоянной основе. Будет расширена областная рабочая группа, встречи будут проходить при участии республиканских специалистов. Рассчитываем на помощь РНПЦ в формировании структуры нового учреждения здравоохранения, подготовке кадров. Здесь будут оказывать помощь специалистам, которые работают на единственной в стране атомной электростанции. Вопрос статуса больницы предстоит решить Министерству здравоохранения, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.









Он подчеркнул, что здравоохранение области находится на пике реорганизации. Большое будущее ждет университетскую клинику, которая будет создана в рамках соответствующей программы. В текущем году начнется строительство областного онкоцентра. Вскоре последний кирпич будет положен в здание общежития медицинского университета. Несомненно, лидером по стратегически важным новостройкам является Островец, который справедливо называют городом будущего.















Фото Ольги Хотянович