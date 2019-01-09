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Пинчане завоевали "золото" на областной олимпиаде

10.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В Бресте прошла областная спартакиада ветеранов и руководителей организаций физической культуры и спорта. О впечатлениях, полученных от этих увлекательных соревнований, делится председатель объединения ветеранов физкультуры и спорта г.Пинска В.Е.КОСТЯНОЙ.

  Предоставилась еще одна возможность два дня общаться с ветеранами спорта, заслуженными тренерами Беларуси Тадеушем Скибицким, Николаем Хивуком, Анатолием Новицким. Встречи с ними всегда прекрасные, заряжают бодростью. Вот и на этот раз все они выступили на торжественном открытии спартакиады, приветствовали тех, кто крепил спортивную славу Брестчины, желали здоровья, удач и успехов. Выступила и Елена Белоконенко. Но уже в новом для себя качестве. Она сейчас возглавляет Брестский общественный центр поддержки спорта. Елена Леонидовна отметила, что соревнования ветеранов всегда проходят на лучших спортивных площадках. На этот раз в распоряжении сборных команд были легкоатлетический манеж и Дворец водных видов спорта. Программа соревнований включила семь видов спорта.

  Надо сказать, что сборная команда ветеранов нашего города постоянно успешно выступает на областных спартакиадах. Не стали исключением и нынешние соревнования. Две золотые медали — таков наш результат! Правда, бывали годы, когда мы привозили и по пять наград. Но, как отметила наша команда, эти два «золота» значительно выше всех прежних медалей. Победа любителя-ветерана малой теннисной ракетки Анатолия Тышковца ожидалась — он неоднократно выигрывал чемпионаты области. А вот бильярд не всегда покорялся пинчанам. Однако на сей раз настоящий сюрприз преподнес мастер спорта СССР Владимир Соболь. Он стал первым среди своих коллег — в спартакиаде с таким спортивным званием выступали четверо ветеранов физкультуры и спорта. А всего на соревнования было заявлено 18 мастеров спорта! А про Владимира Соболя можно сказать то, что он пять раз среди бильярдистов области становился серебряным призером, и вот впервые — «золото»!

  По регламенту победители спартакиады входят в состав сборной области для участия в республиканской международной спартакиаде среди ветеранов физкультуры и спорта. В 2019 году такая спартакиада пройдет в мае в Могилеве. Мы поздравили с победой своих коллег и пожелали успешно защищать честь Брестчины. Время для подготовки еще есть, и его наши спортсмены-ветераны, как и раньше, используют для интенсивных тренировок.

  В заключение соревнований всем были вручены подарки от Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь — красочные галстуки сборной с логотипом НОК Беларуси.

  Тамара ЩЕРБАКОВА
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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  В Бресте прошла областная спартакиада ветеранов и руководителей организаций физической культуры и спорта. О впечатлениях, полученных от этих увлекательных...
 
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