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Белорусско-российская рабочая группа высокого уровня для обсуждения спорных вопросов формирует повестку, дата заседания еще не определена - Крутой

10.01.2019 14:19 — Разное | Интерфакс  
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Белорусско-российская межправительственная рабочая группа приступила к формированию повестки переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях, заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Учитывая "каникулы" в Российской Федерации, совместная рабочая группа пока не собиралась в широком составе. Со стороны России и с нашей стороны на сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза", - цитирует министра госагентства БелТА.

Вместе с тем, подчеркнул он, дата первого заседания рабочей группы еще не определена.

Д.Крутой подчеркнул, что  ключевой темой переговоров станет финансово-экономическая повестка.

"Эта группа - очередной шанс решить все многолетние проблемы. Учитывая, что в рамках наших интеграционных образований испробованы уже самые разные форматы, режим рабочих и экспертных групп зарекомендовал себя как один из наилучших. Может, в таком формате эта группа будет работать более продуктивно, чем предыдущие", - резюмировал министр.

Как сообщалось, Беларусь и Россия в конце прошлого года договорились  о создании с рабочей группы высокого уровня, которая займется обсуждением спорных вопросов, возникающих в процессе интеграции двух государств.

 
 
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Белорусско-российская межправительственная рабочая группа приступила к формированию повестки переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению...
 
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