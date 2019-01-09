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РФ может потерять "единственного союзника на западном направлении" - Лукашенко

10.01.2019 14:08 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении" из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

"Не надо считать, что это (отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр – ИФ) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - заявил А.Лукашенко на совещании с правительством в четверг в Минске.

При этом он вновь призвал правительство "не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России". А.Лукашенко подчеркнул, что "надо искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты".

"Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени", - сказал президент.

По его мнению, "заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема". "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой", - убежден А.Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении" из-за отсутствия договоренностей по...
 
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