Лукашенко поручил правительству открыть альтернативные поставки нефти в Беларусь через прибалтийские порты

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через прибалтийские порты.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики (нефтепродуктами - ИФ)", - сказал А.Лукашенко в четверг на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА .

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", - отметил президент.

В свою очередь, как сообщил после совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, в концерне создана рабочая группа, которая на постоянной основе изучает альтернативные способы поставки нефти в Беларусь.

"Этот вопрос у нас всегда в "горячем" резерве. На сегодняшний день наиболее премиальна, конечно, российская нефть. Но из года в год она будет терять премиальность, приходить к мировой цене. Не секрет, что в отдельные годы мы поставляли альтернативную нефть через балтийские страны. Эти каналы не заморожены. Мы в постоянном режиме ведем мониторинг этих возможностей. На сегодняшний день они имеются", - сказал он.