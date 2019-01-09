В Беларуси задержали организаторов «договорных» матчей

5 января в Минске и Могилеве с поличным были задержаны участники международной преступной группы, занимавшиеся «договорными» матчами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Установлено, что на протяжении длительного времени члены группы организовывали и проводили „договорные“ матчи в различных игровых командных видах спорта. Злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат. Незаконную денежную прибыль участники „серых“ схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии», — рассказали в милиции.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех участников преступных схем, в том числе в отношении лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей за подкуп участников профессиональных спортивных соревнований.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) Уголовного кодекса Беларуси.

В милиции также заявили, что спортсмены-инструкторы игровых команд Беларуси, добровольно и инициативно обратившиеся в правоохранительные органы с информацией об участии в «договорных» матчах, могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.