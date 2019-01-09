В облисполкоме прошла видеоконференция, посвященная безопасности активного отдыха в нынешнем зимнем сезоне

В этом году зима способствует активному отдыху. А чтобы он доставлял только удовольствие и не приводил к нежелательным последствиям, необходимо соблюдать меры безопасности. По итогам совещания по подготовке и функционированию зимних сезонных спортивных объектов руководители районных и областных управленческих структур получили конкретные указания, которые помогут сделать морозный период более безопасным .





В Гродно, как и во всей Беларуси, царит устойчивая зимняя погода. Ее нужно использовать по максимуму. При этом важно обеспечить людям безопасность активного отдыха. Такая задача поставлена губернатором. В городе и области залито более 300 катков, проложены лыжные трассы, люди обеспечены необходимым инвентарем. Но вместе с этим вопросы безопасности вызывают беспокойство.









На совещании поручили создать специальные комиссии совместно с коммунальными службами, которые оценят уровень опасности горок, используемых для спусков. Непригодные для этого места обозначат специальными табличками и растяжками, которые предупредят о риске.



– Но если действует комиссия, то это не значит, что всем остальным не нужно следить за безопасностью. Неуместен вопрос, кто должен убирать мусор на горках, обозначать опасные места. Все должны, безразличие губительно, потому что в беду может попасть любой ребенок или взрослый, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.









Особое внимание уделили использованию тюбингов. Бытует мнение, что этот инвентарь безопаснее других, Но это не так. Он развивает гораздо большую скорость, чем санки, им труднее маневрировать. Показателен случай, произошедший в Волковысском районе, где одиннадцатилетний ребенок ударился о камни во время спуска на тюбинге. Это дело расследуется районным отделом Следственного комитета.









Особое внимание к каткам и хоккейным коробкам. Проверки выявили ряд ледовых площадок, которые не соответствуют нормам и даже опасны. Например, у одной из гродненских школ место катания примыкает к бордюру, что крайне опасно. Ударившись о него, можно получить серьезные травмы.



– Ни один каток не должен быть бесхозным, за ними нужно ухаживать, постоянно чистить и обновлять покрытие, чтобы оно было ровным. И, что важно, если есть хороший каток, человек не пойдет на реку. Радует, что достойных площадок стало гораздо больше. Не так давно наслоили лед перед амфитеатром в Пышках, в скором времени заработает каток в парке Жилибера, – рассказал Виктор Лискович.









На совещании подчеркнули, что опасность может поджидать не только на местах зимних забав. Гололед не менее коварен. Две школьницы из Зельвенского района 30 декабря гуляли в парке, баловались, неосторожно шли по льду. Одна из девочек поскользнулась, упала и ударилась головой о скамейку.









Во всех школах поручили провести внеочередные родительские собрания, на которых поднимут вопросы безопасности. Еще раз объяснят детям и взрослым, как не навредить себе во время отдыха и прогулок, и лишним это точно не будет.



Безопасный зимний отдых обеспечивает не только осторожность, но и правильный инвентарь. Он должен быть исправным, старое и сломанное оборудование может привести к плаченым последствиям, еще раз напомнили всем ответственным.









Зимой занятия физкультурой должны проводиться на улице, мороз у нас не настолько сильный. Кроме того школы обеспечены инвентарем, состояние которого держится на контроле. Из бюджета выделяются средства на его приобретение, стараются привлекать и спонсоров.



Нужно приложить все усилия для того, чтобы зимний активный отдых для жителей Гродненщины был безопасным. Необходимые для этого меры выработаны на совещании.











Фото Артема ТУРЛАЯ и из архива "ГП"