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Психологи опровергли «эффект Моны Лизы»

10.01.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Ученые Билефельдского университета в Германии разоблачили миф об «эффекте Моны Лизы», согласно которому взгляд изображенной на знаменитой картине женщины следит за зрителем. Хотя существуют портреты, которые создают подобное впечатление, у Джоконды этот эффект на самом деле отсутствует. Статья исследователей опубликована в журнале i-Perception, передает Lenta.ru.


«Мона Лиза» Леонардо да Винчи

Известно, что если человек, которого фотографируют, смотрит прямо в камеру, то у того, кто взглянет на снимок, возникнет иллюзия, будто его глаза на фотографии смотрят прямо на него, даже если повернуть снимок под любым углом. Это явление было впервые обнаружено художниками и названо в честь портрета Лизы дель Джокондо, созданного Леонардо да Винчи в 1503—1505 годах. Хотя считается, что Джоконда следит за зрителем, в новой работе ученые выяснили, что люди просто принимают на веру изначально ложное и распространенное утверждение, что делает их ощущения необъективными.

Исследователи провели эксперимент, чтобы проверить, действительно ли картина да Винчи обладает «эффектом Моны Лизы». Ученые попросили 24 добровольца посмотреть изображение Джоконды на экране компьютера в высоком разрешении и оценить направление взгляда женщины. При этом некоторые испытуемые видели только нос и глаза Моны Лизы, а другие — весь портрет целиком. Между участниками и экраном была размещена линейка, и добровольцы пытались определить, в какую точку на измерительном инструменте падает взгляд Джоконды.

Оказалось, что угол между направлением взгляда добровольцев, которые смотрели прямо на картину, и воспринимаемым ими направлением взгляда портрета в среднем составляет 15,4 градуса. Если смотреть на портрет с расстояния 66 сантиметров, отклонение составит 27,9 сантиметра вправо. По оценкам исследователей, иллюзия может возникать только в том случае, если угол не превышает пяти градусов. При этом восприятие участников не зависело от размера изображения.

Ученые пришли к выводу, что Джоконда не смотрит на зрителя, а значит, в данном случае «эффект Моны Лизы» на самом деле отсутствует, поскольку не выполняется его главное условие.

 
 
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Взгляд Джоконды на самом деле не следит за зрителем.
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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