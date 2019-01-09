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Психологи опровергли «эффект Моны Лизы»
Ученые Билефельдского университета в Германии разоблачили миф об «эффекте Моны Лизы», согласно которому взгляд изображенной на знаменитой картине женщины следит за зрителем. Хотя существуют портреты, которые создают подобное впечатление, у Джоконды этот эффект на самом деле отсутствует. Статья исследователей опубликована в журнале
Известно, что если человек, которого фотографируют, смотрит прямо в камеру, то у того, кто взглянет на снимок, возникнет иллюзия, будто его глаза на фотографии смотрят прямо на него, даже если повернуть снимок под любым углом. Это явление было впервые обнаружено художниками и названо в честь портрета Лизы дель Джокондо, созданного
Исследователи провели эксперимент, чтобы проверить, действительно ли картина да Винчи обладает «эффектом Моны Лизы». Ученые попросили 24 добровольца посмотреть изображение Джоконды на экране компьютера в высоком разрешении и оценить направление взгляда женщины. При этом некоторые испытуемые видели только нос и глаза Моны Лизы, а другие — весь портрет целиком. Между участниками и экраном была размещена линейка, и добровольцы пытались определить, в какую точку на измерительном инструменте падает взгляд Джоконды.
Оказалось, что угол между направлением взгляда добровольцев, которые смотрели прямо на картину, и воспринимаемым ими направлением взгляда портрета в среднем составляет 15,4 градуса. Если смотреть на портрет с расстояния 66 сантиметров, отклонение составит 27,9 сантиметра вправо. По оценкам исследователей, иллюзия может возникать только в том случае, если угол не превышает пяти градусов. При этом восприятие участников не зависело от размера изображения.
Ученые пришли к выводу, что Джоконда не смотрит на зрителя, а значит, в данном случае «эффект Моны Лизы» на самом деле отсутствует, поскольку не выполняется его главное условие.
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Взгляд Джоконды на самом деле не следит за зрителем.
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