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Волейболисты сборной Беларуси одолели Норвегию и вышли на чемпионат Европы-2019

10.01.2019 15:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет в финальной стадии чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты сборной Беларуси одолели Норвегию и вышли на чемпионат Европы-2019

В решающем матче квалификации наши парни на выезде разгромили норвежцев – 3:0. При этом дружину Виктора Бекши устраивала виктория с любым счетом. Однако белорусы не стали отбывать номер и победили с хорошим запасом – 25:19, 25:18 и 25:23.

Самым результативным стал Родион Мискевич, который набрал 16 очков. Нынешний выход на Евро стал для нас третьим в истории.

Волейболисты сборной Беларуси одолели Норвегию и вышли на чемпионат Европы-2019
 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет в финальной стадии чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающем матче...
 
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