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Пассажир маршрутки Минск-Петриков избил попутчицу

10.01.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нетрезвый пассажир маршрутки Минск-Петриков избил попутчицу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось в конце минувшего года. 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянение несколько раз беспричинно ударил женщину кулаком по голове.

Потерпевшая обратилась в милицию, когда приехала в Петриков. Мужчину нашли по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

В октябре в Минске мужчина, угрожая пистолетом, требовал порезать лимон в магазине (читать далее). 
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нетрезвый пассажир маршрутки Минск-Петриков избил попутчицу. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского...
 
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