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Конгресс США предварительно одобрил законопроект по «шатдауну»

10.01.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Новости США. Американский конгресс предварительно одобрил законопроект по «шатдауну», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он даст возможность частично возобновить работу Минфина и некоторых других ведомств, без выделения средств на возведение стены на границе с Мексикой.

В нижней палате Конгресса, где большинство имеют демократы, за соответствующее решение проголосовали 240, против – 188 конгрессменов. Теперь документ поступит на рассмотрение в сенат.

Конгресс США предварительно одобрил законопроект по «шатдауну»
 
 
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Новости США. Американский конгресс предварительно одобрил законопроект по «шатдауну», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он даст возможность частично...
 
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Полымя
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Светлы шлях
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