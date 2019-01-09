Конгресс США предварительно одобрил законопроект по «шатдауну»

Новости США. Американский конгресс предварительно одобрил законопроект по «шатдауну», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он даст возможность частично возобновить работу Минфина и некоторых других ведомств, без выделения средств на возведение стены на границе с Мексикой.

В нижней палате Конгресса, где большинство имеют демократы, за соответствующее решение проголосовали 240, против – 188 конгрессменов. Теперь документ поступит на рассмотрение в сенат.



