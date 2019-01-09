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В Европе жертвами сильных морозов и снегопадов стали 14 человек

10.01.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости Европы. Испытание морозом переживает вся Европа. Число жертв непогоды на континенте возросло до 14, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе жертвами сильных морозов и снегопадов стали 14 человек

Гибель людей зафиксирована в Германии, Австрии и Греции. Снегопады не прекращаются в Австрии. В Альпах сошло уже несколько лавин. В некоторых районах страны отсутствует электроснабжение. В Баварии около 350 человек оказались в снежной ловушке. Дорогу, ведущую к поселку, замело, а мобильная связь отсутствует. Десятки специалистов пытаются расчистить путь к населенному пункту.

В Италии фермеры надевают свитера на коров, чтобы уберечь от морозов

В Европе жертвами сильных морозов и снегопадов стали 14 человек
Фото. Снегопады в Австрии
В Европе жертвами сильных морозов и снегопадов стали 14 человек
Фото. Снегопады в Германии
В Европе жертвами сильных морозов и снегопадов стали 14 человек
Фото. Снегопады в Германии

 
 
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Новости Европы. Испытание морозом переживает вся Европа. Число жертв непогоды на континенте возросло до 14, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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