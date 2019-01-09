В прошлом году Geely продала 1,5 миллиона автомобилей. Atlas — бестселлер марки



Фото: Geely

Таким образом, был достигнут новый рубеж на пути к главной цели стратегии «20200» — выйти на уровень продаж в два миллиона автомобилей ежегодно, говорится в официальном сообщении компании. Больше половины от общего объема продаж пришлось на сегмент SUV (857 922 проданных автомобиля). Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Boyue, на нашем рынке известный под именем Atlas — его продажи составили 255 695 единиц. Всего же с момента запуска кроссовера в 2016 году покупателям передано более 650 тыс. единиц авто.На втором месте по продажам идет седан New Emgrand, который на домашнем рынке по итогам 2018 года разошелся тиражом 246 933 единицы. Замыкает тройку лидеров хетчбэк Emgrand GS (157 638 экземпляров), который был показан публике на прошлогоднем Московском автосалоне и в скором времени появится на рынке ТС.Также обнародованы результаты деятельности дочернего бренда Lynk & Co — за первый год продаж реализовано более 120 тыс. автомобилей марки.Кстати, автомобили китайской марки получают все большую популярность среди молодежи — 51% покупателей Geely родились после 1990 года.