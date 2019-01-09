Сына российского олигарха задержали на белорусской границе пьяным за рулем и с наркотиками



Александр Шарыго. Скриншот видео Россия 1

Последствия, 29 декабря молодой человек ехал на Mercedes из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брест». Во время досмотра у него нашли гашишное масло и марихуану. Его задержали и заключили под стражу.Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Mercedes был пьян (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе).8 января молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 328−1 УК (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств).Как сообщили TUT.BY два не зависимых друг от друга источника, задержанным является сын российского олигарха. В Следственном комитете TUT.BY эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.Молодой человек ранее неоднократно становился героем скандальных публикаций российских СМИ. В его инстаграме последняя фотография размещена 27 декабря. Судя по геотегу, фото было сделано в Барселоне.Напомним, в прошлом году в Бресте по этой же статье осудили 26-летнюю российскую модель, звезду Instagram. Она получила 3 года лишения свободы за незаконное перемещение наркотиков через границу.