|
Сына российского олигарха задержали на белорусской границе пьяным за рулем и с наркотиками
Александр Шарыго. Скриншот видео Россия 1
По
Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Mercedes был пьян (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе).
8 января молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 328−1 УК (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств).
Как сообщили TUT.BY два не зависимых друг от друга источника, задержанным является сын российского олигарха Александр Шарыго. В Следственном комитете TUT.BY эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Молодой человек ранее неоднократно становился героем скандальных публикаций российских СМИ. В его инстаграме последняя фотография размещена 27 декабря. Судя по геотегу, фото было сделано в Барселоне.
Напомним, в прошлом году в Бресте по этой же статье осудили 26-летнюю российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину. Она получила 3 года лишения свободы за незаконное перемещение наркотиков через границу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 декабря в пункте пропуска "Брест" задержали 24-летнего россиянина, который вез из Польши наркотики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)