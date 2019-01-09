Романчук: Следующие выборы могут стать непредсказуемыми, на Лукашенко навесят всех собак



Фото^ пресс-службв главы государства

В интервью украинскому изданиюруководитель Научно-исследовательского центра Мизесазаявил, что не видит никаких признаков того, чтособирается уходить:По мнению Романчука, есть два фактора, которых реально боится белорусский президент:Экономист напомнил, что в конце 2018 года президент России сделал Лукашенко предложение, которое явно противоречит его долгосрочным планам.— считает эксперт.В то же время Ярослав Романчук отмечает, что оккупация едва ли будет иметь место:При информационном доминировании Москвы бизнес и общество обвинит во всех проблемах именно президента Беларуси, прогнозирует экономист.полагает Ярослав Романчук.