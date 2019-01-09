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Романчук: Следующие выборы могут стать непредсказуемыми, на Лукашенко навесят всех собак
Фото^ пресс-службв главы государства
В интервью украинскому изданию
— Поэтому он не готовит операцию «преемник». Он наслаждается полнотой власти. Вертикаль при активной всеохватывающей поддержке восьми силовых и специальных служб, почти сорока контрольных органов, ведет профилактику потенциальных угроз на дальних подступах к их материализации.
После почти 25 лет у власти Александру Григорьевичу стало скучно. После превращения экономики в ЗАО «Беларусь» с контрольным пакетом в руках президента и его Семьи (речь идет не столько о родственниках, сколько об узкой группе глубокого доверенных лиц-бенефициаров данной системы) система восстановила принципы функционирования системы Совок/Госплан. Только место Политбюро ЦК КПСС занял президент.
По мнению Романчука, есть два фактора, которых реально боится белорусский президент:
— Первый — и он сам в этом многократно признавался — экономика. Ее конкурентоспособность и способность генерировать достаточный объем денег для функционирования всей белорусской модели. Второй — Кремль и Владимир Путин.
Экономист напомнил, что в конце 2018 года президент России сделал Лукашенко предложение, которое явно противоречит его долгосрочным планам.
— Кремль готов продолжать энергетическую поддержку только взамен на передачу политических полномочий в новый Центр. Единые деньги (разумеется, единый эмиссионный центр в Москве), единая союзная таможня (полный контроль над экспортными и импортными операциями), единый суд (разумеется, высший его орган будет в Москве), а также единая Счетная палата.
Получается, что руководители России предложили Лукашенко «слить» суверенитет Беларуси взамен на некие среднесрочные коврижки и, очевидно, личные гарантии. В свете этого предложения вопрос преемника может решаться не в Беларуси и без консультаций с первым и пока единственным президентом, — считает эксперт.
В то же время Ярослав Романчук отмечает, что оккупация едва ли будет иметь место:
— Лукашенко справедливо опасается, что могут быть некие жесткие сценарии в отношении его лично. Он долгие годы строил свои отношения с населением и бизнесом на том тезисе, что он единственный всегда может договориться с Кремлем и убедить его проводить дружественную политику. Сейчас это не так.
В 2019 году без энергетического гранта России, с резким ростом проблем по сбыту белорусских товаров на российском рынке, без российской кредитной поддержки и при жесткой информационной атаке Москвы белорусская экономическая модель грозит сложиться, как карточный домик.
И без всякой оккупации мы получим глубокую рецессию, рост тарифов на ЖКУ и бензин, высокую безработицу, инфляцию и девальвацию. Если Лукашенко не пойдет на условия Путина, Кремлю выгодно будет довести ситуацию до глубокого кризиса.
При информационном доминировании Москвы бизнес и общество обвинит во всех проблемах именно президента Беларуси, прогнозирует экономист.
— Без поддержки Кремля, без поддержки ЕС и США, а также при активной раскрутке Кремлем альтернативы Лукашенко, ситуация на следующих выборах может стать непредсказуемой. В такой ситуации кандидат Кремля принесет освобождение от Лукашенко, на которого навесят всех собак, а Путин/Медведев при поддержке своих информресурсов будут представлены освободителями Беларуси от ненавистного режима.
Многие знатоки Кремля отмечают, что на этот раз Путину проект «Союзное государство» нужен для продления собственной власти после 2024 г.
Не получив желанного в Украине, Кремль может продолжить геополитическую игру путем воссоздания некого нового политического объединения. Россия (+Крым), Беларусь, Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье — вот ~ 160 млн человек и пять членов новой федерации во главе с объединителем земель русских. Когда самое качественное, что может производить империя, — это армия и вооружение, тогда именно они используются для реализации внешней и укрепления внутренней политики, — полагает Ярослав Романчук.
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Известный экономист объяснил, почему нашей стране не грозит российская оккупация.
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