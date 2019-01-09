Ермошина назвала возможные даты президентских и парламентских выборов



Лидия Ермошина

"Свободе"

- объясняет председатель ЦИК.Сегодняна совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году назвал этот год- цитирует ЛукашенкоЕсли Лукашенко называет 2019 год предвыборным, возможно ли, что обе избирательные кампании пройдут в 2020 году? На этот вопросответила:По словам Лидии Ермошиной, сотрудники ЦИК сейчас готовят пакеты документов на обе избирательные кампании, независимо от того, какая станет первой.Напомним, что предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли 11 октября 2015 года, последние парламентские - 11 сентября 2016 года. Президент избирается на 5 лет, депутаты - на 4.