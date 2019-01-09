ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермошина назвала возможные даты президентских и парламентских выборов

10.01.2019 17:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Лидия Ермошина
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина 10 января заявил "Свободе", что президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 6 сентября 2020 года. Разница - всего в одну неделю.

«В белорусском законодательстве существует только термин "не позднее ". То есть, проводить выборы позднее этой даты нельзя. А раньше можно. А вот насколько раньше, в законодательстве не прописано», -- объясняет председатель ЦИК.

Сегодня Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году назвал этот год «предвыборным».

«Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год - это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые нужно решать лучше, чем они решаются сейчас», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Если Лукашенко называет 2019 год предвыборным, возможно ли, что обе избирательные кампании пройдут в 2020 году? На этот вопрос Лидия Ермошина ответила:

«Может, да, а может, и нет. Допускаю, что одни выборы могут состояться в конце этого года, а другие в 2020-м. Я по-прежнему считаю, что две избирательные кампании надо развести по разным годам. Но поскольку Центральная избирательная комиссия не назначает выборы, то решать все будут глава государства и парламент. Думаю, что все станет известно в апреле, когда президент выступит с традиционным посланием к народу и парламенту».

По словам Лидии Ермошиной, сотрудники ЦИК сейчас готовят пакеты документов на обе избирательные кампании, независимо от того, какая станет первой.

Напомним, что предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли 11 октября 2015 года, последние парламентские - 11 сентября 2016 года. Президент избирается на 5 лет, депутаты - на 4.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Асіповічы: хроніка здарэнняў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика