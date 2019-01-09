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Ермошина назвала возможные даты президентских и парламентских выборов
Лидия Ермошина
«В белорусском законодательстве существует только термин "не позднее ". То есть, проводить выборы позднее этой даты нельзя. А раньше можно. А вот насколько раньше, в законодательстве не прописано», -- объясняет председатель ЦИК.
Сегодня Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году назвал этот год «предвыборным».
«Много об этом говорится и о том, что это предвыборный год - это действительно так. У нас достаточно вопросов, которые нужно решать лучше, чем они решаются сейчас», - цитирует Лукашенко
Если Лукашенко называет 2019 год предвыборным, возможно ли, что обе избирательные кампании пройдут в 2020 году? На этот вопрос Лидия Ермошина ответила:
«Может, да, а может, и нет. Допускаю, что одни выборы могут состояться в конце этого года, а другие в 2020-м. Я по-прежнему считаю, что две избирательные кампании надо развести по разным годам. Но поскольку Центральная избирательная комиссия не назначает выборы, то решать все будут глава государства и парламент. Думаю, что все станет известно в апреле, когда президент выступит с традиционным посланием к народу и парламенту».
По словам Лидии Ермошиной, сотрудники ЦИК сейчас готовят пакеты документов на обе избирательные кампании, независимо от того, какая станет первой.
Напомним, что предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли 11 октября 2015 года, последние парламентские - 11 сентября 2016 года. Президент избирается на 5 лет, депутаты - на 4.
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Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.
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