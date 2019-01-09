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Официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских НПЗ не поступало
Фото: sb.by
"Официальной такой информации не поступало, поэтому комментировать какие-либо высказывания не имеет смысла. Будет официальная информация, официальные предложения - тогда соответственно будут официальные комментарии", - сказал Андрей Рыбаков.
Ранее в российских телеграм-каналах появилась информация, что якобы в России рассматривают возможность выкупа белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы таким образом компенсировать Беларуси последствия налогового маневра.
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Об этом 10 января заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
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