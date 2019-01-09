ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

10.01.2019 16:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: "Вечерний Гродно"
Польские консульства в Беларуси выдают белорусам почти половину всех шенгенских виз.

Почему отменили визы «на закупы» и как дальше открывать «шенген» для поездок за границу, выясняли журналисты «Вечерний Гродно».

В конце года министерство иностранных дел Польши объявило об отмене шенгенских виз с целью поездок за покупками в соседнюю страну. Решение вступило в силу 2 января и всполошило многих гродненцев, которые привыкли ездить в магазины и торговые центры Белостока за покупками и не только.

Польские дипломаты утверждают, что выдача виз с такой формулировкой носит технический характер.

— Польские консульства в Беларуси выдают белорусам почти половину всех шенгенских виз, — сообщили в Генеральном консульстве Польши в Гродно. — Изменения носят технический характер, чтобы раскрыть потребности белорусов, приезжающих в Польшу, и тех, кто едет в другие европейские государства шенгенской зоны.

Польская сторона убеждена, что белорусы, которые обращаются за визой, новые изменения не ощутят. Но самое главное, что сейчас гражданам при оформлении документов нужно выбирать другую цель поездки. Самая «приближённая» к «закупам» туристическая виза, но для её получения нужно представить бронь на жильё (или договор на аренду, если это квартира) во время пребывания, справку с места работы о зарплате за последние три месяца, страховку и другие документы. Напомним, что раньше для получения визы «за покупками» нужно было представить чеки Tax Free, подтверждающие, что в торговых центрах тратились деньги и совершались покупки.


Виды шенгенских виз и кто их может получить

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"

Полный перечень документов представлен на сайте Генерального консульства Республики Польша в Беларуси в разделе «Визы», однако консульство имеет право потребовать от заявителя дополнительные сведения, подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские консульства в Беларуси выдают белорусам почти половину всех шенгенских виз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрограммированы на победу: бойцы первой в Беларуси IT-роты принимают присягу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика