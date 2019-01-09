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Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать "шенген"
Фото: "Вечерний Гродно"
Почему отменили визы «на закупы» и как дальше открывать «шенген» для поездок за границу, выясняли журналисты
В конце года министерство иностранных дел Польши объявило об отмене шенгенских виз с целью поездок за покупками в соседнюю страну. Решение вступило в силу 2 января и всполошило многих гродненцев, которые привыкли ездить в магазины и торговые центры Белостока за покупками и не только.
Польские дипломаты утверждают, что выдача виз с такой формулировкой носит технический характер.
— Польские консульства в Беларуси выдают белорусам почти половину всех шенгенских виз, — сообщили в Генеральном консульстве Польши в Гродно. — Изменения носят технический характер, чтобы раскрыть потребности белорусов, приезжающих в Польшу, и тех, кто едет в другие европейские государства шенгенской зоны.
Польская сторона убеждена, что белорусы, которые обращаются за визой, новые изменения не ощутят. Но самое главное, что сейчас гражданам при оформлении документов нужно выбирать другую цель поездки. Самая «приближённая» к «закупам» туристическая виза, но для её получения нужно представить бронь на жильё (или договор на аренду, если это квартира) во время пребывания, справку с места работы о зарплате за последние три месяца, страховку и другие документы. Напомним, что раньше для получения визы «за покупками» нужно было представить чеки Tax Free, подтверждающие, что в торговых центрах тратились деньги и совершались покупки.
Виды шенгенских виз и кто их может получить
Полный перечень документов представлен на сайте Генерального консульства Республики Польша в Беларуси в разделе «Визы», однако консульство имеет право потребовать от заявителя дополнительные сведения, подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете.
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Польские консульства в Беларуси выдают белорусам почти половину всех шенгенских виз.
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