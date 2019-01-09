Таинственная жена Ким Чен Ына — кто она?

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Но кто она, супруга лидера КНДР?





Если верить слухам, достоверность которых подтвердить невозможно, Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу встретились на концерте классической музыки

Имя









Ли Соль Чжу с мужем в 2012 году

Семья

Дети





Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу прощаются с посетившим Пхеньян кубинским лидером

Публичная персона





Ким Чен Ын и «Уважаемая первая леди»

Роскошь