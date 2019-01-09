ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Tesla опередила по продажам Chrysler, замкнув топ-20 самых популярных брендов в Америке

10.01.2019 16:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Tesla
Минувший год стал для Tesla самым удачным за всю историю продаж электромобилей марки. У себя на родине благодаря выходу седана Model 3 компании удалось нарастить продажи с 50 до почти 200 тысяч единиц!

По данным портала INSIDEEVs, компания Илона Маска в 2018 году передала клиентам 191 627 экземпляров Model S, Model X и Model 3, согласно же отчету Good Car Bad Car речь идет о 197 517 реализованных электромобилях. Как бы там ни было, но Tesla, рыночная доля которой на домашнем рынке составляет 1,15%, в итоге удалось опередить Chrysler, продавший в США около 166 тыс. автомобилей. Таким образом, Tesla расположилась на 20-м месте среди самых популярных автобрендов в Америке.

В нынешнем году компании вполне по силам улучшить позиции, перебравшись на 15-е место — в таком случае позади могут оказаться Audi, BMW, Lexus и Mazda. А если продажи Tesla по итогам года превысят 350 тыс. единиц, тогда речь может идти о 12-й итоговой позиции впереди Mercedes и Volkswagen (впрочем, все еще зависит от результатов продаж конкурентов).

Тем не менее, до позиций лидеров на американском рынке Tesla пока что как до Луны — тройка самых успешных в США автопроизводителей — это Ford, Toyota и Chevrolet, каждый из которых реализовал более двух миллионов автомобилей!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувший год стал для Tesla самым удачным за всю историю продаж электромобилей марки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика