Tesla опередила по продажам Chrysler, замкнув топ-20 самых популярных брендов в Америке

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По данным портала INSIDEEVs, компанияв 2018 году передала клиентам 191 627 экземпляров Model S, Model X и Model 3, согласно же отчету Good Car Bad Car речь идет о 197 517 реализованных электромобилях. Как бы там ни было, но Tesla, рыночная доля которой на домашнем рынке составляет 1,15%, в итоге удалось опередить Chrysler, продавший в США около 166 тыс. автомобилей. Таким образом, Tesla расположилась на 20-м месте среди самых популярных автобрендов в Америке.В нынешнем году компании вполне по силам улучшить позиции, перебравшись на 15-е место — в таком случае позади могут оказаться Audi, BMW, Lexus и Mazda. А если продажи Tesla по итогам года превысят 350 тыс. единиц, тогда речь может идти о 12-й итоговой позиции впереди Mercedes и Volkswagen (впрочем, все еще зависит от результатов продаж конкурентов).Тем не менее, до позиций лидеров на американском рынке Tesla пока что как до Луны — тройка самых успешных в США автопроизводителей — это Ford, Toyota и Chevrolet, каждый из которых реализовал более двух миллионов автомобилей!