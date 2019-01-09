Появились данные о расставании Пугачевой и Галкина



Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com

Специалист сделала предсказание на 2019-й и ближайшие годы. Оказывается, внешне благополучные отношения певицы и артиста под угрозой.– заявила нумеролог программе"Светская хроника". Она добавила, что семейное счастье зависит целикомдобавила, чтоблагодаря силе духа способна преодолеть любые невзгоды, в том числе в отношениях с мужем. Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам, Пугачева – носитель знака власти, знака миротворца.заметила специалист.Кроме того, по мнению Куздебнаевой, Примадонна обладает даром гипноза. По словам звездного нумеролога, у Аллы Борисовны сильные экстрасенсорные способности. В целом же Пугачеву ждет замечательный год.– заключила эксперт.