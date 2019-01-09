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Появились данные о расставании Пугачевой и Галкина

10.01.2019 16:19 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны и юмориста. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут пережить разрыв.

Специалист сделала предсказание на 2019-й и ближайшие годы. Оказывается, внешне благополучные отношения певицы и артиста под угрозой.

"У них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса – 43, 44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде, идет невосприятие в партнерских отношениях", – заявила нумеролог программе Пятого канала "Светская хроника". Она добавила, что семейное счастье зависит целиком "от великого терпения Примадонны".

Клара Куздебнаева добавила, что Алла Пугачева благодаря силе духа способна преодолеть любые невзгоды, в том числе в отношениях с мужем. Нумеролог отметила, что из певицы получился бы хороший политик. По ее словам, Пугачева – носитель знака власти, знака миротворца. "Молча может всех людей подчинять", – заметила специалист.

Кроме того, по мнению Куздебнаевой, Примадонна обладает даром гипноза. По словам звездного нумеролога, у Аллы Борисовны сильные экстрасенсорные способности. В целом же Пугачеву ждет замечательный год. "Но через полгода после дня рождения – с 15 октября идет спад. Спад энергетический, когда нужно обратить внимание на здоровье", – заключила эксперт.

 
 
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Нумеролог Клара Куздебнаева рассказала о будущем Примадонны и юмориста.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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