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Премьер Беларуси подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения спорных вопросов с РФ, ее возглавит глава Минэкономики Крутой
Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, ее возглавит министр экономики Дмитрий Крутой, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписано С.Румасом в четверг.
"Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, и вносить их в Совет министров Беларуси при необходимости с проектами нормативных правовых актов", - отметили в пресс-службе.
По ее информации, рабочей группе также необходимо обеспечить взаимодействие с созданной в Российской Федерации рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.
Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, ее возглавит министр экономики Дмитрий Крутой, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписано С.Румасом в четверг.
"Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров Беларуси при необходимости с проектами нормативных правовых актов", - отметили в пресс-службе.
По ее информации, рабочей группе также необходимо обеспечить взаимодействие с созданной в Российской Федерации рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.
Как заявил ранее Д.Крутой, белорусско-российская межправительственная рабочая группа в настоящее время приступила к формированию повестки переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях.
"Со стороны России и с нашей стороны на сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза", - отметил министр.
Вместе с тем, подчеркнул он, дата первого заседания рабочей группы еще не определена.
Ранее аналогичная рабочая группа была создана российской стороной, ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.
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