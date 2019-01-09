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Премьер Беларуси подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения спорных вопросов с РФ, ее возглавит глава Минэкономики Крутой

10.01.2019 16:59 — Разное | Интерфакс  
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Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, ее возглавит министр экономики Дмитрий Крутой, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписано С.Румасом в четверг.

"Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, и вносить их в Совет министров Беларуси при необходимости с проектами нормативных правовых актов", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, рабочей  группе также необходимо обеспечить взаимодействие с созданной в Российской Федерации рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.

Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса создана рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, ее возглавит министр экономики Дмитрий Крутой, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписано С.Румасом в четверг.

"Согласно документу, рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров Беларуси при необходимости с проектами нормативных правовых актов", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, рабочей  группе также необходимо обеспечить взаимодействие с созданной в Российской Федерации рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.

Как заявил ранее Д.Крутой, белорусско-российская межправительственная рабочая группа в настоящее время приступила к формированию повестки переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях.  

"Со стороны России и с нашей стороны на сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза", - отметил министр.

Вместе с тем, подчеркнул он, дата первого заседания рабочей группы еще не определена.

Ранее аналогичная рабочая группа была создана российской стороной, ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.

 
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
Единство
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