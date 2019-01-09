Объем сделок на БУТБ в 2018 году вырос на 32% до Br4,3 млрд

Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в 2018 года достиг Br4,3 млрд, что на 32% больше, чем в 2017 году, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил Br1,73 млрд, что на 38% больше уровня 2017 года", - отметили в пресс-службе.

По информации БУТБ, секция металлопродукции завершила год с ростом 17% и совокупным товарооборотом Br1,33 млрд. "Восходящий тренд обусловлен ростом реализации черных металлов и изделий из них для нужд отечественного строительного и промышленного секторов на 16% до Br1 млрд, а также увеличением поставок угля на внутренний рынок на 66% до Br125 млн", - пояснили на бирже.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, высокую положительную динамику по итогам 2018 года обеспечила и секция сельхозпродукции. Так, в стоимостном выражении объем сделок с данной товарной группой превысил Br844 млн, что на 44% больше, чем в 2017 году. "Как и ранее, основными драйверами роста стали такие популярные на внутреннем рынке позиции, как шроты масличных (Br299 млн, или плюс 29% к 2017 году), а также злаковые и кормовые добавки (Br142 млн, плюс 7% к 2017 году.)", - отметили там.

Говоря об экспорте сельхозпродукции, в пресс-службе сообщили, что положительная динамика была зафиксирована по четырем позициям: сычужным сырам, мясу, ржаной и пшеничной муке, а также продукции переработки масличных культур. Больше всего приросла реализация сыров через биржу – почти в 3 раза до Br24 млн, в то время как экспортные продажи мяса увеличились на 15% до Br17 млн, муки – в 2,5 раза до Br8 млн, рапсового масла – в 1,7 раза до Br16 млн.

Вместе с тем, констатировали на бирже, сложности с доступом на рынок России молочной продукции ряда белорусских молокоперерабатывающих предприятий, а также существенный рост предложения молокопродуктов со стороны российских производителей не позволили восстановиться экспорту сливочного масла и сухого молока через биржу, что привело к сокращению объемов экспортных сделок с этими товарами: на 28% до Br30 млн, для сливочного масла и на 80% до Br8 млн для сухого молока.

"В текущем году динамика биржевых продаж отечественной молочной продукции будет также во многом зависеть от ситуации на рынке Российской Федерации", - добавили в БУТБ.

По состоянию на 1 января на БУТБ аккредитовано 20 412 компаний, включая 4 105 нерезидентов из 60 стран мира.