ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объем сделок на БУТБ в 2018 году вырос на 32% до Br4,3 млрд

10.01.2019 16:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в 2018 года достиг Br4,3 млрд, что на 32% больше, чем в 2017 году, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил Br1,73 млрд, что на  38% больше уровня  2017 года", - отметили в пресс-службе.

По информации БУТБ, секция металлопродукции завершила год с ростом 17% и совокупным товарооборотом Br1,33 млрд. "Восходящий тренд обусловлен ростом реализации черных металлов и изделий из них для нужд отечественного строительного и промышленного секторов на 16% до Br1 млрд, а также увеличением поставок угля на внутренний рынок на 66% до Br125 млн", - пояснили на бирже.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, высокую положительную динамику по итогам 2018 года обеспечила и секция сельхозпродукции. Так, в стоимостном выражении объем сделок с данной товарной группой превысил Br844 млн, что на 44% больше, чем в 2017 году. "Как и ранее, основными драйверами роста стали такие популярные на внутреннем рынке позиции, как шроты масличных (Br299 млн, или плюс 29% к 2017 году), а также злаковые и кормовые добавки (Br142 млн, плюс 7% к 2017 году.)", - отметили там.

Говоря об экспорте сельхозпродукции, в пресс-службе сообщили, что положительная динамика была зафиксирована по четырем позициям: сычужным сырам, мясу, ржаной и пшеничной муке, а также продукции переработки масличных культур. Больше всего приросла реализация сыров через биржу – почти в 3 раза до Br24 млн, в то время как экспортные продажи мяса увеличились на 15% до Br17 млн, муки – в 2,5 раза до Br8 млн, рапсового масла – в 1,7 раза до Br16 млн.

Вместе с тем, констатировали на бирже, сложности с доступом на рынок России молочной продукции ряда белорусских молокоперерабатывающих предприятий, а также существенный рост предложения молокопродуктов со стороны российских производителей не позволили восстановиться экспорту сливочного масла и сухого молока через биржу, что  привело к сокращению объемов экспортных сделок с этими товарами: на 28% до Br30 млн, для сливочного масла и на 80% до Br8 млн для сухого молока.

"В текущем году динамика биржевых продаж отечественной молочной продукции будет также во многом зависеть от ситуации на рынке Российской Федерации", - добавили в БУТБ.

По состоянию на 1 января на БУТБ аккредитовано 20 412 компаний, включая 4 105 нерезидентов из 60 стран мира.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в 2018 года достиг Br4,3 млрд, что на 32% больше, чем в 2017 году, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский эксперт рассказал о проекте гигантской советской подлодки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика