Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали в Минске и Могилеве с поличным участников международной преступной группы, занимавшейся "договорными" матчами, сообщили в пресс-службе МВД.

"Установлено, что на протяжении длительного времени члены группы организовывали и проводили "договорные" матчи в различных игровых командных видах спорта. Злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МВД, незаконную денежную прибыль участники "серых" схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии.

По материалам ГУБОПиК МВД Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) и ч. 2 ст. 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению всех участников преступных схем, в том числе в отношении лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей за подкуп участников профессиональных спортивных соревнований", - рассказали в МВД.

Там также напомнили, что спортсмены-инструкторы игровых команд Беларуси, "добровольно и инициативно обратившиеся в правоохранительные органы с информацией об участии в "договорных" матчах, могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием".